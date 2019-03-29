5 ознак того, що ви – нечупара

Мити каструлі і сковорідки треба не тільки з внутрішньої сторони / Soulpost

Чистота на кухні – це не тільки відсутність посуду в раковині. За деякими дрібницями треба стежити, щоб не уславитися нечупарою.

Каламутні келихи. Загляньте всередину своїх склянок, переверніть тарілки денцем вгору. Якщо у вас вони сяють білизною, то вам не страшні непрохані гості. Усунути неприємний жовтий наліт не так дорого. Упаковка соди і губка – все, що вам треба.

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Продукти в холодильнику без упаковки. Відрізали шматочок сиру, а інше – у холодильник, на полку, де сир збирає на себе мікроби з інших продуктів. Не робіть так.

Каструлі і пательні з накипом. Мити каструлі і сковорідки треба не тільки з внутрішньої сторони. Під час їх чищення зовні ви зможете раптово виявити їх колір і фактуру.

Засмальцьовані стіни за плитою. Цей бруд з'являється не відразу, він накопичується поступово. Бризки жиру з пательні, пар з супу осідають на кахлі, перетворюючись на рудий візерунок з дрібних плям

Брудний унітаз. Гадаємо, цей пункт пояснювати не треба.

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