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5 ознак того, що про вас хтось постійно думає
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Деякі знаки у житті можуть вказувати на те, що ви небайдужі конкретній людині. Пригадайте, чи відбувалося з вами щось схоже на пункти зі списку нижче.
Гикавка. Найвідоміше повір'я свідчить, що людина починає гикати, коли невідома особа постійно думає про неї. Щоб припинити процес, потрібно не поспішаючи перерахувати можливих "підозрюваних". Гикавка має вщухнути у момент виголошення правильного імені.
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Чхання. З цією прикметою не все так просто. На постійне відтворення вашого образу в чиїхось думках вказує багаторазове чхання у понеділок, п'ятницю та неділю. Решту днів не варто брати до уваги.
Сновидіння. Необов'язково мати розвинені екстрасенсорні здібності, щоб отримувати інформацію уві сні. Нічні мрії іноді дають точні відповіді і демонструють приховану реальність через символи. Якщо у ваших снах часто фігурує людина, про яку ви зазвичай не думаєте, це означає, що вона згадує про вас.
Кидає у жар. Безпричинний жар тіла говорить про те, що вас хтось згадав у конкретний момент. Згідно з народними прикметами, щоки червоніють у випадку любовної туги, а вуха горять, коли вас згадують недобрим словом.
Вдарити лікоть. Ще одне поширене повір'я пов'язано з ударом ліктьового суглоба. Вважається, що забій будь-якої руки свідчить про любовну тугу таємного залицяльника.
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