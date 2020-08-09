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5 наслідків постійного перебування під кондиціонером
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Кондиціонер покликаний полегшити життя мільйонів людей, адже у спеку він помітно охолоджує повітря і приносить задоволення. Однак про його негативні якості слід знати кожному, щоб не зіткнутися з відвертою шкодою. Розглянемо докладно небезпечні наслідки регулярного перебування під кондиціонером.
Кондиціонер – не лише благо цивілізації, а й потенційний ворог, який "мешкає" у вашій квартирі. Усе залежатиме від того, чи відповідально ви ставитесь до його використання.
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1. Забруднення повітря. Згідно з численними дослідженнями, повітря в приміщеннях істотно забруднене, якщо там використовуються кондиціонери. У будинку або офісі можуть циркулювати алергени, від чого людина постійно чхає і у неї утворюються інші ознаки алергічної реакції. У тому числі з'являються свербіння, головний біль, запаморочення, ускладнене дихання. Симптоми стануть значно сильнішими, якщо кондиціонер не обслуговується належним чином, зокрема, не чиститься роками.
2. Сухість шкіри і слизових. Висушити шкіру – легко. У такій небезпечній ситуації можна використовувати різні зволожуючі речовини, щоб знизити лущення, дискомфорт, свербіння. Нерідко утворюється і сухість слизових носа і ротової порожнини. Допоможе відновлення водного балансу за допомогою пиття.
3. Застуди, респіраторні хвороби. Оскільки відбувається висихання слизових оболонок респіраторного тракту, неминучі симптоми простудних захворювань або повне захворювання. Інфекції верхніх дихальних шляхів значно простіше проникають в організм. Для усунення подібної небезпеки слід встановити вдома або в офісі зволожувач повітря.
4. Непереносимість тепла. Коли люди багато часу проводять у приміщенні, де встановлені кондиціонери, виходячи на вулицю, їм стає максимально не комфортно. Вони практично відразу почуваються погано, тому що не переносять тепло. Цей стан супроводжується головним болем, запамороченням, тепловим ударом, ускладненим диханням.
5. Інфекційні недуги. Довго перебуваючи під впливом кондиціонера, не варто дивуватися тому, що до вас починають "липнути" інфекції. Висушені носові проходи сприяють проникненню небезпечних мікроорганізмів. Також можливе подразнення слизових оболонок.
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