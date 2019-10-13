5 народних засобів, які не принесуть користь вашому здоров'ю

Наші бабусі змалечку вчили нас не звертатися до лікарів, а рятуватися за допомогою народних засобів. Утім, фахівці нагадують про те, що більшість з них можуть лише ускладнити ситуацію. Розповідаємо вам про п'ять небезпечних для здоров'я народних засобів, від яких слід відмовитися.

Отже, чим можуть загрожувати вашому здоров'ю ці надзвичайно популярні народні засоби – читайте далі!

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Дихати над звареною картоплею

Подихайте над щойно звареною картоплею, тримаючи голову прикриту рушником, і застуди або грипу наче й не було – твердять нам наші бабусі. Однак завдяки такому народному засобу можна отримати бронхо- або ларингоспазм, а також опіки дихальних шляхів або слизових рота, носа або очей. Деякі люди навіть можуть знепритомніти від такого виду "лікування". При бронхіті, трахеїті й ангіні дихати над картоплею просто протипоказано.

Дихати над картоплею небезпечно для слизової

Змащувати олією або сечею опік

Це далеко не найкраща ідея. Головне завдання при опіку – це знизити ступінь опіку. Однак при використанні олії, ви просто перекриєте доступ кисню на постраждалу ділянку шкіри і не дасте проникнути в уражені тканини лікарських засобів. А сеча може запросто інфікувати рану.

Уринотерапія

Якщо вже мова зайшла про сечу, то не зайвим буде згадати і уринотерапію, яку фахівці називають псевдонаукою. За їхніми словами, немає жодної хвороби, від якої може вилікувати уринотерапія. Не варто забувати, що наше тіло виводить з організму через сечу весь непотрібний біоматеріал. Відтак, бактерії, що містяться у ній, можуть лише підвищити ризик інфікування.

Содою не слід усувати печію

Сода від печії

Багато хто вважає, що сода допомагає позбутися від печії. Дійсно, вона нейтралізує кислоту в складі шлункового соку і вам тимчасово стає краще. Однак у цього виду "лікування" є побічні ефекти. Так, після соди рівень кислоти в шлунку знижується, а потім її виробляється ще більше. У результаті слизова шлунка може просто запалитися згодом.

Трав'яні чаї для схуднення

Позбутися від зайвої ваги без спорту і дієт хоче багато людей, проте так звані "суперчаї" для схуднення – не найкращий варіант. Трав'яні збори зазвичай просто мають проносний і сечогінний ефект. Насправді ви втрачаєте воду, а не зайві кілограми.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про те, що займатися самолікуванням – не найкраща ідея!

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