5 найпоширеніших міфів про гаджети, в які не варто більше вірити

Ми користуємося різними гаджетами щодня, проте у нас досі є питання щодо їх роботі. Інформації з цього приводу є занадто багато, тож ми не знаємо, що правда, а що вигадка. Читайте далі та дізнайтеся, які є найпоширеніші міфи про техніку.

"Маки" не можуть заразитися вірусами

Нічого подібного, комп'ютери Apple теж піддаються вірусним атакам. Apple, звичайно, хвалилися тим, що їх творіння більш надійні в цьому плані, ніж Windows PC, але представникам яблучної компанії довелося прикусити язика, коли у 2012 році тисячі комп'ютерів Мас заразилися трояном.

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Залишати заряджатися телефон на всю ніч – значить знищити батарею

Більшість з нас залишає телефон заряджатися на всю ніч. Деякі стверджують, що це шкодить акумулятору, але насправді доказів цьому немає і ніколи не було. Сучасні смартфони працюють на літій-іонних акумуляторах, а вони досить "розумні", щоб перестати заряджатися, коли це не потрібно.

Заряджайте телефон, тільки якщо він майже на межі повної розрядки

Ще один популярний міф про літій-іонні акумулятори. Заряджати телефон навіть на 30% – це нормально, може, навіть краще, ніж заряджати його при 5%. Акумулятори мають обмежену кількість циклів зарядки, перш ніж втратити здатність утримувати заряд. Цикл зарядки полягає в підзарядці акумулятора, коли його ємність практично на нулі. Причина того, що акумулятор вашого телефону "вмирає" з часом, полягає в тому, що він вже витратив свої цикли зарядки. Так що сміливо заряджайте його при будь-яких відсотках.

Не можна заряджати свій iPhone зарядкою від iPad

На офіційному сайті Apple сказано, що адаптер від iPad в 12 Вт може заряджати й iPad, й iPhone. Однак Стів Сендлер, засновник і головний технік компанії AEi Systems, що займається аналізом технологій, повідомив, що з часом це все ж може пошкодити акумулятор вашого iPhone, якщо заряджати його постійно. Правда, пройде не менше ніж рік, перш ніж ви помітите зміни.

Не можна виключати комп'ютер кожен день

Хтось вважає, що вимикати комп'ютер на ніч шкідливо для комп'ютера, але насправді регулярно вимикати комп'ютер – це навіть добре. Звичайно, легко просто опустити кришку ноутбука і ввести його в сплячий режим, щоб потім можна було швидко відкрити й повернутися до роботи. Але якщо вимикати його, коли він вам не потрібен, ви заощадите енергію і збережіть його електронні компоненти трохи довше.

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