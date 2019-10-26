На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 найпоширеніших міфів про гаджети, в які не варто більше вірити
-
- 24
Ми користуємося різними гаджетами щодня, проте у нас досі є питання щодо їх роботі. Інформації з цього приводу є занадто багато, тож ми не знаємо, що правда, а що вигадка. Читайте далі та дізнайтеся, які є найпоширеніші міфи про техніку.
"Маки" не можуть заразитися вірусами
Нічого подібного, комп'ютери Apple теж піддаються вірусним атакам. Apple, звичайно, хвалилися тим, що їх творіння більш надійні в цьому плані, ніж Windows PC, але представникам яблучної компанії довелося прикусити язика, коли у 2012 році тисячі комп'ютерів Мас заразилися трояном.
І ще: Що значить буква "i" в словах iPod, iPhone та iPad?
Залишати заряджатися телефон на всю ніч – значить знищити батарею
Більшість з нас залишає телефон заряджатися на всю ніч. Деякі стверджують, що це шкодить акумулятору, але насправді доказів цьому немає і ніколи не було. Сучасні смартфони працюють на літій-іонних акумуляторах, а вони досить "розумні", щоб перестати заряджатися, коли це не потрібно.
Заряджайте телефон, тільки якщо він майже на межі повної розрядки
Ще один популярний міф про літій-іонні акумулятори. Заряджати телефон навіть на 30% – це нормально, може, навіть краще, ніж заряджати його при 5%. Акумулятори мають обмежену кількість циклів зарядки, перш ніж втратити здатність утримувати заряд. Цикл зарядки полягає в підзарядці акумулятора, коли його ємність практично на нулі. Причина того, що акумулятор вашого телефону "вмирає" з часом, полягає в тому, що він вже витратив свої цикли зарядки. Так що сміливо заряджайте його при будь-яких відсотках.
Не можна заряджати свій iPhone зарядкою від iPad
На офіційному сайті Apple сказано, що адаптер від iPad в 12 Вт може заряджати й iPad, й iPhone. Однак Стів Сендлер, засновник і головний технік компанії AEi Systems, що займається аналізом технологій, повідомив, що з часом це все ж може пошкодити акумулятор вашого iPhone, якщо заряджати його постійно. Правда, пройде не менше ніж рік, перш ніж ви помітите зміни.
Не можна виключати комп'ютер кожен день
Хтось вважає, що вимикати комп'ютер на ніч шкідливо для комп'ютера, але насправді регулярно вимикати комп'ютер – це навіть добре. Звичайно, легко просто опустити кришку ноутбука і ввести його в сплячий режим, щоб потім можна було швидко відкрити й повернутися до роботи. Але якщо вимикати його, коли він вам не потрібен, ви заощадите енергію і збережіть його електронні компоненти трохи довше.
До теми: Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи
-
21:45Чому на вихідних виникає тривожність і паніка
-
21:15З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)
-
20:4527 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:175 найпоширеніших міфів про гаджети, в які не варто більше вірити
-
19:44Стало відомо, яку зарплату хочуть українці
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:17Ці абсурдні фото звичайних речей підкорили мережу
-
18:4520 голлівудських зірок, які зіграли в серіалі Друзі
-
18:15Гороскоп на 27 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Переведення годинника в жовтні 2019: як полегшити перехід на зимовий час
-
17:18Картинки з Днем автомобіліста 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори
-
16:16Кому не варто робити популярну вправу "планка"
-
15:44Як з одного яйця зробити п'ять яєчень: майже магія
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:17Помаранчевий пісок: пустеля Марокко в яскравих знімках
-
14:49Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
14:21Що робити, якщо потіють вікна в машині?
-
13:45Сексуальна Оля Полякова в міні-бікіні розбурхала мережу
-
13:15Honor 9X в Європі назвали головним розчаруванням року: чому
-
12:42Леся Нікітюк похвалилася фігурою в прозорій сукні
-
12:10Названі найстрашніші серіали за всю історію кіно
-
11:40Надя Дорофєєва переполохала Instagram новим фото
-
11:17Пара показала фото до й одразу після весілля: молодят не впізнати
-
10:44Так виглядає найдорожчий бізнес-літак у світі
-
21:15З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)
-
18:4520 голлівудських зірок, які зіграли в серіалі Друзі
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори
-
14:21Що робити, якщо потіють вікна в машині?
-
12:10Названі найстрашніші серіали за всю історію кіно
-
08:15Не працюють склопідіймачі в авто: що варто зробити
- 25 жовтня
-
20:14Культові трилери-детективи, від яких мороз по шкірі
-
16:42Як змінилися актори фільму Американський пиріг
-
14:43Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв
-
12:15Водійські права та техпаспорт в смартфоні: як завантажити документи
-
09:51Анастасія Субота – Міс Україна Всесвіт 2019: біографія і звабливі фото рудоволосої красуні
-
08:25Банкнота в 1000 гривень надійшла в обіг: як виглядає нова купюра
-
07:17Погода в Україні 25 жовтня: слабкий вітер і тумани
- 24 жовтня
-
21:31ДИНАМО – КОПЕНГАГЕН: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:30Київ у тумані: добірка приголомшливих фото смогу над столицею
-
17:34Скільки коштують квартири в містах України: де найдорожче і найдешевше купити житло
-
16:53Хлопець з'їв величезний бургер і став героєм смішних жартів: подивіться на його обличчя
-
15:15Як і про що ми думаємо: 5 книг, які змусять замислитися
-
12:52ТНМК – Великі Вуйки: слухай саундтрек до комедійного серіалу
-
10:30Навчальні мультфільми англійською мовою: ТОП 5 мультиків для дітей
-
08:50Варто знати кожному: ось чому шкідливо спалювати траву
-
07:29Погода в Україні 24 жовтня: тумани і останні теплі дні
- 23 жовтня
-
22:20Найкращі серіали про секс: ТОП 10 найвідвертіших кінострічок (18+)
-
20:30Міс Україна Всесвіт 2019: усі учасниці, які поборються за перемогу
-
18:10Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х