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Серіал Великі Вуйки Хелловін

5 наймудріших єврейських висловлювань про життя

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Єврейські приказки - фото 1
Єврейські приказки / hsl

Якщо пропали, загублені або вкрадені гроші, мудрі євреї говорять: "Спасибі, Господи, що взяв грошима!". І дійсно, єврейські прислів'я – мудрість, яка може змінити життя.

Вважається, що єврейський народ – наймудріший, бо джерела його пізнань йдуть від самого Бога.

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Про мудрість "дітей Мойсея" століттями складають легенди – і це зовсім не просто так, їх проникливості і дотепності дійсно варто повчитися. У кожного народу існує своє бачення світу, і краще за все це проявляється саме в прислів'ях і приказках. А знайомлячись з різними культурами, їх менталітетом і почуттям гумору, ми починаємо краще розуміти і свою. Вся сіль єврейського народу в його дотепних і життєвих прислів'ях і приказках:

  1. Не будь солодкий – інакше тебе з'їдять. Не будь гіркий – інакше тебе виплюнуть.
  2. Погана дружина – гірша за дощ: дощ заганяє в хату, а погана дружина виганяє з хати.
  3. Старіючи, людина бачить гірше, але більше.
  4. Якщо не хочеш, щоб тобі сіли на шию, не кланяйся низько.
  5. Бог захищає бідняків, принаймні, від гріхів багатих.
Єврейська мудрість - фото 364348
Єврейська мудрість

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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