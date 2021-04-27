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5 найбільших помилок, про які люди шкодують наприкінці життя
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Пріоритети у кожного у житті різні, але є речі, які турбують багатьох людей у літньому віці. Саме час замислитись над тим, що справді варто цінувати.
Австралійська медсестра Бронні Вейр доглядає за безнадійно хворими, тож вона вирішила зібрати найпоширеніші життєві помилки, якими з нею поділились пацієнти, передає Inspiration and Chai.
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Тож цей текст може допомогти навчитись на досвіді інших, а також потім менше шкодувати про те, що ви зробили або не зробили.
1. Не набратись сміливості жити так, як хочеться саме вам
Чи живете ви так, як прагнете, чи обираєте варіант відповідати очікуванням інших? Чимало людей приймають рішення, які добре сприймуть їхні партнери, знайомі, колеги, друзі та загалом суспільство. Такий невидимий тягар часто змушує почуватись нещасним, загнаним у глухий кут.
Як уникнути такої помилки? Залишайтесь вірними власним бажанням та поглядом. Звісно ж, для цього потрібна сміливість, а також готовність стикнутись з критикою. Тому налаштуйтесь на те, що доведеться слухати чужу думку спокійно, але не підлаштовувати під неї своє життя.
2. Забагато працювати
Сучасний світ вимагає постійно кудись поспішати, намагатись освоїти якомога більше вмінь, отримувати свіжу інформацію. Через це у людей часто бракує часу на своїх рідних та близьких, адже кар'єра у пріоритеті.
Варто розуміти, що робота справді приносить гроші, дозволяє отримати бажане життя, але вона не обов'язково має бути ключовим параметром самоідентифікації.
Як уникнути такої помилки? Розставляйте пріоритети: нема часу на спортзал, значить фізична форма не на першому місці; нема часу на стосунки, то вам комфортно наодинці. Але навіть у такій схемі мають бути сходинки, а не лише робота у ТОП-5. Задумайтесь, на що ви хочете витрачати час і що найбільше цінуєте. Якщо ваші реалії з цим не збігаються, то змінюйте їх.
3. Не зуміти розкрити свої почуття
Часто страх призводить до того, що люди залишаються наодинці зі своїми почуттями, адже бояться відкритись. У світі стільки самотніх і водночас прекрасних, розумних та цікавих людей, а все через те, що вони бояться підпускати до себе інших.
Як уникнути такої помилки? Цю чудову фразу знають всі: краще шкодувати про зроблене, а не про втрачені можливості. До того ж, є шанси, що й не доведеться засмучуватись. Що найстрашніше може трапитись, якщо ви відкриєтесь перед кимось? Якщо вам відмовлять, то це не ваша людина, от і все. Зате вам стане легше та питання зі взаємністю отримає відповідь.
4. Втратити зв'язок зі своїми друзями
Хоч дружба і вважається чимось вічним, але їй теж потрібно приділяти увагу, як і будь-яким стосункам. Якщо постійно нехтувати друзями заради кохання, роботи чи інших на той час "важливих" справ, то потім можна відчути, якими холодними бувають вечори наодинці.
Як уникнути такої помилки? Не чекайте, коли товариші запропонують зустрітись, не забувайте цікавитись їхніми справами. Якщо ж люди мають інші пріоритети, то нічого страшного, якщо вони поступово будуть віддалятись.
5. Не дозволяти собі бути щасливою людиною
Ви погано почуваєтесь? Скаржитесь на неприємності і прагнете повернути втрачені можливості? Чимало людей насправді відчувають шалений сум через власні ж уявлення про те, де вони повинні бути та що повинні мати, аби справді бути щасливими. Водночас багато з них мають комфортний дім, хорошу роботу з достатнім заробітком, друзів та родину. Але дуже часто відчуття щастя не залежить від матеріальних статків, а саме від того, що для людини і є це щастя.
Як уникнути такої помилки? Щастя не залежить від інших факторів, воно не потребує сотні досягнень. Насправді це те, що ви можете дозволити собі прямо зараз. Немає дороги до щасливого життя. Щастя – це і є цей шлях.
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