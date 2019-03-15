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5 модних трендів з Instagram, які не варто повторювати
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Якщо вас цікавить мода, але ви не готові йти до стилістів, то це зовсім не означає, що варто підглядати за стилягами в мережі. Розповідаємо вам про невдалі тренди з Instagram, які личать не всім, а це означає, що мавпувати їх не слід!
Мода невблаганна, а це означає, що ви так чи інакше стаєте її жертвою. Втім, деякі "стильні тренди" мають не так уже й багато спільного зі стилем!
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Рвані джинси
Нам складно повірити, що колись рвані джинси були в моді, але залишаються і ті, хто продовжує вірити у стильну магію дірок на колінах. Насправді, рвані джинси мають залишитися десь на початку 2010-х років разом зі стрижкою undercut. У 2019 році актуальними є класичні джинси з міцного деніму!
Підтяжки на повсякдень
Підтяжки – дійсно досить зручна альтернатива ременя. Але, на відміну від останнього, підтяжки краще не виставляти на загальний огляд. Якщо тільки ви не в образі інвест-банкіра з Волл-Стрит, який зосереджено працює, засукавши рукава сорочки. Самі розумієте, це виняток, а не правило: у звичайному житті підтяжки мають бути надійно сховані під піджаком, а ще краще під смокінгом – за ступенем формальності вони перебувають якраз десь між ременем і камербандом (широкий чоловічий пояс, зазвичай плісований, який носять зі смокінгом). Саме тому чоловік у футболці і підтяжках виглядає комічно.
Надто вузькі штани
Цим особливо часто грішать спортсмени, які ніколи не пропускають день ніг (наприклад, Кріштіану Роналду). Але одягати штани, більше схожі на легінси, ми вам наполегливо не рекомендуємо.
Заправлені в штани водолазки
Поправка: заправлена у штани дуже тісна водолазка. Ситуація тут приблизно така ж, як і зі штанцятами: мускулатура, щільно обтягнута тканиною, викликає питання, чи не сів ваш джемпер після прання. А якщо ви ще й заправляєте водолазку в штани, то створюється повне відчуття того, що ви ні на секунду не вмієте розслабитися.
Образи "денді"
"Павичі" можуть підстерігати вас в акаунтах, присвячених класичній моді. Відрізнити їх від просто елегантних людей цілком реально: видасть і загальне відчуття зайвої пихатості, і велика кількість старомодних деталей в образі. Варто напружитися і в тому випадку, якщо ви не розумієте, куди можна піти в такому вигляді. І якби ж то офіс – строгий дрес-код не все може витерпіти, але якщо ви розумієте, що будете виглядати надто святково, то це привід відмовитися від подібного способу.
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