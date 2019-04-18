5 місць в будинку, де категорично не можна ховати гроші

Якщо хочете проявити кмітливість і заховати гроші так, щоб злодюжки знайти їх не змогли, читайте поради нижче.

Книги. Чомусь багато хто вважає, що злодії полінується переглядати книги, особливо, якщо їх багато. А от і не полінується, і тому безліч прикладів. Викинуть з полиць всі до єдиної. Досить книзі впасти, щоб з неї висипалися банкноти.

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Мішечки і баночки з сипучими продуктами. Про пристрасть бабусь ховати гроші в мішечки і баночки не знає тільки ледачий злодій. Витрусити вміст дуже легко. Прийшовши додому можна виявити лише крупу і борошно, розсипані на підлозі. Грошей серед всього цього ви не побачите.

Вазочки і шкатулки. Сподіваючись на щасливу зірку, багато громадян навіть не намагаються заховати гроші подалі, залишаючи їх практично на відкритому місті і полегшуючи таким чином завдання злодієві.

Де заховати гроші вдома

Меблі піддаються обстеженню відразу ж після книг і вазочок. Скинути з полиць вміст полиць і ящиків для професіоналів не складе труднощів, як і обстежити темні куточки всередині шаф. Не помилують і піаніно, якщо воно у вас є.

Одяг та білизна неодмінно потраплять в поле зору майстрів своєї справи. Грабіжники промацують і перетрушують як нову білизну, так і стару. Кишені, підкладки, старі шкарпетки: нічого не залишиться без уваги.

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