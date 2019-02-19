5 ляпів у відомих фільмах, які ви точно не помітили

Фільми, які підкорили не одне покоління глядачів, також мають недоліки. Популярні фільми підкорюють сюжетом та грою акторів, тому при перегляді ви не звертаєте увагу на дрібні неточності. То це кіноляпи чи загадки для уважних?

Придивіться до своїх улюблених фільмів уважніше і знайдете цікаві відсилки, ляпи або неточності.

Читайте також: 10 ляпів у мультиках нашого дитинства, які ми помітили тільки тепер

Зелена миля

кадр з фільму "Зелена миля"

Цей фільм за твором Стівена Кінга увійшов у топ-100 обов'язкових до перегляду кінострічок. Події розгортаються в штаті Луїзіана у 1935 році, проте у книзі вказано 1932 рік. Одного з героїв історії, Джона Коффі, засудили до страти – смерть на електричному стільці. Ось тут і бачимо історичний ляп, адже у той час страчували злочинців через повішення. Електричні стільці почали застосовувати у 1941 році.

Титанік

кадр з фільму "Титанік"

У романтичній та сумній історії Джека і Роуз також помітили негаразди з хронологією. Головний герой розповів, як він рибалив під льодом на озері Віссота. Ніби нічого дивного, але це озеро було штучно створено у 1917 році. А Титанік затонув у 1912 році. Різниця у п'ять років між подіями у зворотному напрямку робить з Джека мандрівника у часі або ж це звичайний кіноляп.

Хоробре серце

кадр з фільму "Хоробре серце"

Герой Мела Гібсона у фільмі вдягається як типовий шотландець давніх часів. Проте у XIII столітті шотландці ще не носили спідниць-кілтів, а одягалися в шифонові сукні. Тільки через пару-трійку сотень років все встало на свої місця.

Темниц лицар

кадр з фільму "Темний лицар"

Брюс Уейн перечитує газетні архіви і намагається знайти Жінку-кішку. В заголовку автори припустилися помилки: пограбування пишеться як heist. Але, можливо, це підказка – з фризької hiest перекладається як "У вас є". Ця мова належить до західної групи німецьких мов. Носії якої живуть в провінції Фрісландія в Нідерландах, а також на північному заході Німеччини і на крайній півночі. За логікою, десь тут і розташований Готем.

Щелепи

кадр з фільму "Щелепи"

Фільм жахів Стівена Спілберга став легендарним, але це не позбавило кінострічку неточностей. У моменті, коли на актора Роя Шайдера нападає акула, через кілька атак вона не ковтає шерифа і просто відпливає назад. Як це сталося, ніхто не може пояснити. Можливо, це особлива акула?

Читайте також: Оскар 2019: усе про фільми, які борються за головну статуетку