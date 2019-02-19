5 корисних властивостей меду, про які має знати кожен

Науковці розповіли, чому мед має бути у щоденному раціоні, і як смаколик впливає на організм. Ці властивості солодкого продукту вас здивують!

Мед не спроста є доволі популярним продуктом для лікування різноманітних захворювань, адже він має чимало корисних речовин та у правильному вигляді допомагає організму краще працювати. Зібрали 5 найважливіших властивостей меду.

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Допомагає схуднути. Може здатися дивним, але цей солодкий смаколик насправді чудово працює у якості жироспалювача. А все тому, що під час вживання меду в крові зменшуться концентрація тригліцеридів, а також пришвидшується метаболізм.

Чому мед корисно їсти щодня

Допомагає повноцінно висипатись. Науковці дійшли до висновку, що столова ложка меду перед сном здатна замінити снодійне, якщо немає жодних протипоказань. Річ у тому, що смаколик містить триптофан та глікоген, які допомагають розслабитись та позитивно впливають на якість сну.

Зменшує тиск. Мед має чимало антиоксидантів, а звичка постійно його вживати допомагає організму стійкіше боротись з ризиками серцево-судинних захворювань.

Чому мед корисно їсти щодня

Допомагає залишатись молодим. На думку багатьох експертів, якщо у раціоні замінити медом цукор, то можна не лише відтягнути процес старіння, а й отримувати більше енергії. Виявилось, що мед допомагає зміцнювати імунітет, тримає шкіру у тонусі та протистоїть "зношуванню" організму.

Покращує настрій. Мед дуже корисний для нервової системи, адже містить багато вітамінів групи В, які вважають антистресовими. Коли люди опиняються у важких ситуації і мають чимале навантаження на нервову систему, то організм потребує саме цих речовин. До того ж, смаколик містить магній і селен, які позитивно впливають на самопочуття.

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