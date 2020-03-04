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5 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
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Щоб подорожувати частіше не потрібно мати надзвичайно багато грошей. Необхідно просто почати дещо по-іншому поводитися з фінансами, які у вас є. Ділимось з вами кількома секретами, які дозволять частіше мандрувати!
Передовсім ви повинні дотримуватися певної стратегії щодо того, як витрачаєте й економите свої гроші. Вона охоплює п'ять рішень, що стосуються поводження з особистими фінансовими засобами. Саме ці рішення допоможуть збільшити кількість ваших подорожей.
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По-перше, мандрівникові рекомендують оформити так звану кобрендингову дебетову або кредитну карту. Це спільний продукт банку з будь-якою компанією, який дозволяє отримувати з кожної покупки знижки, бонуси й інші привілеї. Серед банківських партнерів часто можна побачити туроператорів, авіакомпаній, готельних брендів та інших перевізники, наприклад, залізничні. Кобрендингові карти допоможуть накопичити достатньо миль або балів, які потім можна витратити на авіаквиток або проживання в готелі.
Другий спосіб – відкрити ощадний рахунок у банку з автоматичним переказом грошей, який відбувається кожного разу, коли виплачується заробітна плата. Такий рахунок допоможе створити фонд для наступних подорожей, а також навчить коригувати свої власні витрати. До того ж, відкриваючи ощадний рахунок з високою прибутковістю, вдасться збільшити суму завдяки відсоткам від банку.
Ще один спосіб подорожувати більше, але витрачати менше – скоротити свої витрати у самій поїздці. Тобто, планувати подорож і вибирати напрямки, які є доступнішими. Такий спосіб передбачає проживання у хостелах, а не в готелях, покупку продуктів у магазинах і самостійну підготовку, відмову від кафе і ресторанів на користь страв, які ви самі приготуєте.
Експерти також радять користуватися онлайн-інструментами для пошуку найкращих пропозицій. Особливо вони корисні, якщо ви вже вибрали конкретну країну, курорт і знаєте приблизні дати поїздки. Після реєстрації на спеціалізованих сайтах, які відстежують вигідні пропозиції для туристів, можна отримувати повідомлення кожного разу, коли відбувається падіння ціни. Це допоможе організувати поїздку, вклавшись у мінімальний бюджет.
І не варто забувати про можливість подорожувати і працювати водночас. Якщо ваша робота дозволяє дещо дистанціюватися, то спробуйте наступного разу не лише ніжитися на пляжі, а й виконувати доручення боса з теплих країв. Головне, аби був хороший і швидкий інтернет.
Ми ж продовжимо з вами ділитися найкращими пропозиціями, які дозволять зекономити максимум під час подорожей ;)
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