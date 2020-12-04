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5 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 грудня, у світі відзначають Міжнародний день добровольців, а в Україні святкують День працівників статистики. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святого Мученика Прокопія Палестинського (Кесарійського).
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день добровольців.
- Всесвітній день грунтів.
- День ніндзя.
- День працівників статистики України.
- 1879 — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію (АТС).
- 1904 — під час російсько-японської війни японці розгромили російський імператорський флот у Порт-Артурі.
- 1908 — у Пітсбурзі проведений перший матч з американського футболу.
- 1917 — відкриття Української академії мистецтв.
- 1918 — Проголошено Руську Народну Республіку Лемків.
- 1918 — підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою.
- 1918 — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами.
- 1919 — під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїхав з України в Польщу.
- 1925 — прем'єра фільму Ейзенштейна "Броненосець Потьомкін".
- 1929 — у США створили першу у світі організацію нудистів.
- 1933 — у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році.
- 1936 — у СРСР ухвалено так звану "сталінську" Конституцію.
- 1944 — у Німеччині оголошений призов в армію жінок, старших 18 років.
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.
- 1971 — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку.
- 1989 — у Києві відбувся перший фестиваль "Музичні прем'єри сезону". З того часу вони проводяться щороку.
- 1991 — Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща (замість Леоніда Кравчука, який став Президентом України).
- 1991 — незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія.
- 1994 — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії.
- 2001 — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.
- 2017 — Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в Олімпійських іграх 2018 року збірну Росії за зловживання допінгом.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ГРУДНЯ
- 1878 — Олександр Олесь (Кандиба), український поет.
- 1881 — Митрофан Богаєвський, ідеолог донського козацтва, голова Донського Військового Кругу в 1917–18 рр.
- 1891 — Олександр Родченко, радянський живописець, графік, скульптор, фотограф, дизайнер, художник театру і кіно, педагог.
- 1899 — Санні Бой Вільямсон II, американський блюзовий співак, музикант.
- 1901 — Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер.
- 1904 — Михайло Дерегус, український графік і (живописець).
- 1931 — Григір Тютюнник, український письменник.
- 1932 — Літл Річард, американський рок-музикант, один із засновників рок-н-ролу.
- 1946 — Хосе Каррерас, іспанський співак-тенор.
- 1966 — Патрісія Каас, французька естрадна співачка.
- 1974 — Ельбрус Тедєєв, український борець.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тепла погода – зима буде сніжною і довгою.
- Якщо людина народилася у цей день, то вона буде добре знати своє призначення.
- Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою.
- Вовки близько підійшли до хати – зима буде суворою і холодною, а весна настане нескоро.
- У морозний день вода в ополонці вище рівня льоду – прикмета до того, що найближчими днями буде мокрий сніг і відлига.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими.
- Не позичайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.
- Не варто вирушати у цей день в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть прямо зараз.
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