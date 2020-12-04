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5 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 5 грудня, у світі відзначають Міжнародний день добровольців, а в Україні святкують День працівників статистики. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святого Мученика Прокопія Палестинського (Кесарійського).

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 5 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день добровольців.
  • Всесвітній день грунтів.
  • День ніндзя.
  • День працівників статистики України.
  • 1879 — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію (АТС).
  • 1904 — під час російсько-японської війни японці розгромили російський імператорський флот у Порт-Артурі.
  • 1908 — у Пітсбурзі проведений перший матч з американського футболу.
  • 1917 — відкриття Української академії мистецтв.
  • 1918 — Проголошено Руську Народну Республіку Лемків.
  • 1918 — підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузинською Демократичною Республікою.
  • 1918 — почалися бої за Хирів між військами УГА та польськими частинами.
  • 1919 — під тиском ворожих армій головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра виїхав з України в Польщу.
  • 1925 — прем'єра фільму Ейзенштейна "Броненосець Потьомкін".
  • 1929 — у США створили першу у світі організацію нудистів.
  • 1933 — у США скасували "сухий закон", введений у 1919 році.
  • 1936 — у СРСР ухвалено так звану "сталінську" Конституцію.
  • 1944 — у Німеччині оголошений призов в армію жінок, старших 18 років.
  • 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.
  • 1971 — у Буенос-Айресі (Аргентина) відкрили пам'ятник Тарасові Шевченку.
  • 1989 — у Києві відбувся перший фестиваль "Музичні прем'єри сезону". З того часу вони проводяться щороку.
  • 1991 — Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща (замість Леоніда Кравчука, який став Президентом України).
  • 1991 — незалежність України визнали Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія.
  • 1994 — в обмін на відмову України від ядерної зброї у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії.
  • 2001 — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.
  • 2017 — Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив від участі в Олімпійських іграх 2018 року збірну Росії за зловживання допінгом.
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ХТО НАРОДИВСЯ 5 ГРУДНЯ

  • 1878 — Олександр Олесь (Кандиба), український поет.
  • 1881 — Митрофан Богаєвський, ідеолог донського козацтва, голова Донського Військового Кругу в 1917–18 рр.
  • 1891 — Олександр Родченко, радянський живописець, графік, скульптор, фотограф, дизайнер, художник театру і кіно, педагог.
  • 1899 — Санні Бой Вільямсон II, американський блюзовий співак, музикант.
  • 1901 — Волт Дісней, американський художник-аніматор (мультиплікатор), режисер, продюсер.
  • 1904 — Михайло Дерегус, український графік і (живописець).
  • 1931 — Григір Тютюнник, український письменник.
  • 1932 — Літл Річард, американський рок-музикант, один із засновників рок-н-ролу.
  • 1946 — Хосе Каррерас, іспанський співак-тенор.
  • 1966 — Патрісія Каас, французька естрадна співачка.
  • 1974 — Ельбрус Тедєєв, український борець.
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Патрісія Каас

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Тепла погода – зима буде сніжною і довгою.
  • Якщо людина народилася у цей день, то вона буде добре знати своє призначення.
  • Сажа розгорілася біля багаття – погода буде сніжною і похмурою.
  • Вовки близько підійшли до хати – зима буде суворою і холодною, а весна настане нескоро.
  • У морозний день вода в ополонці вище рівня льоду – прикмета до того, що найближчими днями буде мокрий сніг і відлига.
5 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437539

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими.
  • Не позичайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.
  • Не варто вирушати у цей день в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть прямо зараз.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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