5 безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час війни

У Мінцифрі закликали піклуйтеся про здоров'я онлайн та опублікували список безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час воєнного стану.

Якщо ви потребуєте консультації лікаря, проте не маєте доступу до лікарні, зверніть увагу на ці сервіси. Українці, які постраждали від війни, можуть отримати безплатну медичну онлайн-консультацію лікарів.

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Не займайтеся самолікуванням – зверніться до лікаря!

Медичний сервіс Helsi

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У цьому застосунку або на сайті можна записатися до медиків усіх спеціальностей. Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою Міністерством охорони здоров'я. Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря, достатньо обрати потрібного спеціаліста та час консультації.

Doctor Online – Health Assistant

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За допомогою цього сервісу можна онлайн на порталі отримати консультацію сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста, замовити ліки чи розшифрувати результати лабораторних досліджень.

Viveo Cares Foundation

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Це застосунок, у якому лікарі 24/7 надають консультації українцям, які мають проблеми зі здоров'ям та проживають у зоні бойових дій країни.

Likar.support

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Це онлайн-сервіс, у якому лікарі-волонтери нададуть термінову медичну допомогу онлайн.

teplo.app

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Цей застосунок допоможе отримати безплатну консультацію психолога, якщо ваш запит пов'язаний із війною.

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