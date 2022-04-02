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5 безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час війни
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У Мінцифрі закликали піклуйтеся про здоров'я онлайн та опублікували список безплатних сервісів для консультацій з лікарями під час воєнного стану.
Якщо ви потребуєте консультації лікаря, проте не маєте доступу до лікарні, зверніть увагу на ці сервіси. Українці, які постраждали від війни, можуть отримати безплатну медичну онлайн-консультацію лікарів.
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Не займайтеся самолікуванням – зверніться до лікаря!
- Медичний сервіс Helsi
Посилання – ТУТ.
У цьому застосунку або на сайті можна записатися до медиків усіх спеціальностей. Кваліфікація усіх лікарів є підтвердженою Міністерством охорони здоров'я. Для запису на консультацію не потрібно мати декларацію та направлення від сімейного лікаря, достатньо обрати потрібного спеціаліста та час консультації.
- Doctor Online – Health Assistant
Посилання – ТУТ.
За допомогою цього сервісу можна онлайн на порталі отримати консультацію сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста, замовити ліки чи розшифрувати результати лабораторних досліджень.
- Viveo Cares Foundation
Посилання – ТУТ.
Це застосунок, у якому лікарі 24/7 надають консультації українцям, які мають проблеми зі здоров'ям та проживають у зоні бойових дій країни.
- Likar.support
Посилання – ТУТ.
Це онлайн-сервіс, у якому лікарі-волонтери нададуть термінову медичну допомогу онлайн.
- teplo.app
Посилання – ТУТ.
Цей застосунок допоможе отримати безплатну консультацію психолога, якщо ваш запит пов'язаний із війною.
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