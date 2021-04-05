47-річна зірка Беверлі-Хіллз натякнула на шосту вагітність: фото

Актриса Торі Спеллінг, яка отримала велику популярність завдяки ролі Донни Мартін в молодіжному серіалі Беверлі-Хіллз, 90210, натякнула, що стане мамою вшосте.

На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала фотографію, на якій позує в білому топіку і халаті, демонструючи свій кругленький животик.

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Публікацію вона коротко підписала: "№6". Але шанувальники актриси залишилися в подиві, оскільки "вагітний" кадр Торі Спеллінг опублікувала в мережі 1 квітня, на День сміху. Багато фоловерів вирішили, що це всього лише жарт і навіть розлютилися на зірку: "Я дійсно сподіваюся, що ви не використовуєте вагітність як першоквітневий жарт, враховуючи, що так багато жінок хочуть мати хоча б одну дитину. А Ви були благословенні п'ять разів".

Але знайшлися і ті, хто відразу ж взялися вітати зірку Беверлі-Хіллз з майбутнім поповненням в сім'ї. Відзначимо, що Торі Спеллінг була одружена двічі. У 2004 році вона вийшла за актора і сценариста Чарлі Шейніана, але їх шлюб тривав лише два роки. А в травні 2006 актриса стала дружиною актора Діна Макдермотта, якому народила п'ятьох дітей.

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