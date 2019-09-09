46-річна зірка Ван Хелсінга вразила ідеальною гнучкістю (фотофакт)

Акторка Кейт Бекінсейл здивувала прихильників несподіваним фото, на якому похизувалась не лише стрункими ногами, а й гнучкістю. Зірка "Ван Хелсінга" може з легкістю позмагатись з молодими знаменитостями!

46-річна англійська акторка Кейт Бекінсейл (Перл-Гарбор, Інший світ, Ван Хелсінг, Інший світ: Еволюція та Клік: з пультом по життю) активно займається не лише кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 3 мільйони користувачів, і це не дивно, адже актриса не соромиться ділитись своїми буднями, зйомками та кадрами зі світських заходів.

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Однак недавній знімок англійки викликав справжній шквал коментарів з компліментами. А все тому, що на фото можна побачити Кейт без макіяжу у легкому светрику, яка робить шпагат. Зважаючи на вік зірки, вона виглядає неймовірно!

instagram.com/katebeckinsale

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