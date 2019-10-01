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46-річна Хайді Клум засвітилася у шкіряній мінісукні

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / allwomen

Зірковими гостями прем'єрного показу фільму Малефісента: Володарка тьми в Лос-Анджелесі стали подружжя Хайді Клум і Тома Каулітца.

46-річна Хайді Клум приїхала на показ фільму в короткому червоному шкіряному платті, яке вдало підкреслювало форми моделі.

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До такого спокусливого наряду Клум підібрала босоніжки на підборах з маленькими металевими заклепками. Також вечірній образ зірки доповнювали розкішні дорогоцінні сережки-підвіски, красива об'ємна укладка і макіяж з червоною помадою на губах.

Чоловік моделі музикант Том Каулітц вийшов на доріжку в чорній футболці і темно-синіх брюках. Перед присутніми фотографами пара, як завжди, позувала в обіймах один одного.

46-річна Хайді Клум засвітилася у шкіряній мінісукні - фото 358776

46-річна Хайді Клум засвітилася у шкіряній мінісукні - фото 358777

46-річна Хайді Клум засвітилася у шкіряній мінісукні - фото 358778

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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