46-річна Хайді Клум засвітилася у шкіряній мінісукні

Зірковими гостями прем'єрного показу фільму Малефісента: Володарка тьми в Лос-Анджелесі стали подружжя Хайді Клум і Тома Каулітца.

46-річна Хайді Клум приїхала на показ фільму в короткому червоному шкіряному платті, яке вдало підкреслювало форми моделі.

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До такого спокусливого наряду Клум підібрала босоніжки на підборах з маленькими металевими заклепками. Також вечірній образ зірки доповнювали розкішні дорогоцінні сережки-підвіски, красива об'ємна укладка і макіяж з червоною помадою на губах.

Чоловік моделі музикант Том Каулітц вийшов на доріжку в чорній футболці і темно-синіх брюках. Перед присутніми фотографами пара, як завжди, позувала в обіймах один одного.

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