У Латвії 9 травня буде день пам'яті про загиблих українців під час війни

Сейм Латвії підтримав термінову пропозицію щодо призначення 9 травня 2022 року днем ​​пам'яті жертв України. Читайте далі та дізнайтеся, на що це впливає.

У Латвії 9 травня оголосили днем пам'яті про загиблих у війні українців. За цю пропозицію проголосував 61 євродепутат, а проти висловилися 18 євродепутатів, серед яких були ті, які підтримували іншу дату для дня вшанування.

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У День пам'яті латвійський національний прапор у скорботі потрібно буде розмістити біля будівель, а український прапор – біля національного прапора Латвії у вежі Святого Духа Ризького замку, в резиденції Президента, головній будівлі Сейму та Кабінету Міністрів.

Цього дня органи державної влади та місцевого самоврядування не зможуть організовувати розважально-святкові заходи, а також органи місцевого самоврядування не зможуть видавати дозвіл на організацію масових заходів.

Депутат Європарламенту Ієва Акуратере зазначила, що, за запитом "9 травня" в інтернеті висвічується інформація про День Європи, святкування миру та єдності в Європі. "Ми хочемо відзначити важливий для Латвії день 9 травня, спільно з українським народом проти неокомунізму. Нам не обов'язково святкувати свято іншої країни. 9 травня – це день єдності, співчуття і підтримки", – наголосила вона.

Депутат Микола Кабанов закликав оголосити 24 лютого днем ​​пам'яті жертв в Україні. "Ця війна триватиме ще довго, і ми не повинні поспішати з встановленням цього року саме 9 травня дня ​​пам'яті», – закликав він, але Сейм відхилив цю пропозицію.

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