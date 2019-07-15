44-річна Fergie здивувала шанувальників своїм виглядом

Американська співачка Fergie розчарувала своїх шанувальників тим, що виглядає постарілою і змарнілою.

Співачка Фергі потрапила у об'єктиви папараці під час ланчу в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

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Місяць тому 44-річна екс-солістка групи The Black Eyed Peas вирішила почати нову главу життя, офіційно оформивши розлучення з чоловіком після восьми років шлюбу. Джош Дюамель і Фергі оголосили про розставання ще два роки тому, але тільки тепер заповнили всі необхідні документи і подали їх до суду, щоб завершити розпочате і розв'язати питання опіки над шестирічним сином Акслом Джеком.

Співачка з'явилася на публіці в шкіряній куртці і з хвостом на голові. Хоча вона і була з макіяжем, її обличчя виглядало змарнілим, відзначають шанувальники.

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