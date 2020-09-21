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43-річний рідкісний мотоцикл з нульовим пробігом пустять з молотка

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Norton Commando 850 Interstate - фото 1
Norton Commando 850 Interstate / autoevolution

На британському аукціоні H & H Classics виставили на продаж рідкісний мотоцикл Norton Commando 850 Interstate сірого кольору 1977 року випуску.

Norton Commando 850 Interstate зійшов з конвеєра британської компанії в 1977 році. Відразу після виробництва мотоцикл відправили в бельгійський дилерський центр. Потім модель переправили до Голландії, а пізніше в Іспанію, де її придбав місцевий колекціонер.

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Дізнавшись про наявність в країні абсолютно нового мотоцикла, його викупив нинішній власник Кевін Меддокс – палкий британський шанувальник марки, який повернув модель до Великобританії.

Спочатку британець планував демонструвати рідкісний мотоцикл на спеціалізованих заходах і в музеях Великобританії. Але через деякий час переїхав в Іспанію і вирішив продати ідеальний Norton Commando прямо в заводському контейнері в комплекті з трьома ключами, оригінальною сервісною книжкою і фірмовим мастилом.

43-річний рідкісний мотоцикл з нульовим пробігом пустять з молотка - фото 426549

43-річний рідкісний мотоцикл з нульовим пробігом пустять з молотка - фото 426550

43-річний рідкісний мотоцикл з нульовим пробігом пустять з молотка - фото 426551

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Джерело: autoevolution
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