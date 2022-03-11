40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок

Зараз економісти активно закликають наш народ відмовитися від почуття провини і на своєму робочому місці забезпечувати армії стабільний тил. Сюди ж входять поради з максимального обороту коштів у сфері послуг та сфері краси.

"Заплатіть рахунки, заплатіть податки, замовте випічку у вашої знайомої, як ви це робили до війни, зробіть манікюр, стрижку у барбершопі, купуйте продукти у тому ж магазинчику, як і раніше, заплатіть за квартиру, оплатіть заняття з терапевтом, з тренером йоги і так далі. Старайтеся тримати оборот коштів максимально можливим", – радять експерти.

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Тож зараз ті жінки нашої країни, що мають можливість і приходять на манікюр, здебільшого замовляють собі патріотичний розпис. Хтось приходить з конкретними побажаннями, а хтось довіряє фантазії майстра. Головне, аби збереглася жовто-блакитна палітра! 40 ідей патріотичного манікюру підготували для вас Радіо МАКСИМУМ.

Україна – країна з безмежними пшеничними полями, приголомшливими краєвидами, головна прикраса яких – маки, соняшники, мальви, волошки. Це країна з безмежно блакитним небом, надзвичайно смачною кухнею, душевними людьми...

Патріотичний манікюр з українською символікою можна зробити самостійно. Наприклад, двоколірний манікюр виглядатиме дуже незвично і креативно.

Манікюр-вишиванка ще один доволі популярний варіант. Квіткові принти та геометричні орнаменти, які зустрічалися раніше на сорочках історичних регіонів України: Галичини, Буковини, Закарпаття, Київщини, Гуцульщини, Бойківщини, Покуття – ідеальне доповнення національного образу українки.

Актуальним буде й манікюр з усіма нам відомими написами:

І ще варіанти гарного манікюру в українському стилі:

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