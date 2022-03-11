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війна

40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок

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Манікюр в українському стилі - фото 1
Манікюр в українському стилі / depo

Зараз економісти активно закликають наш народ відмовитися від почуття провини і на своєму робочому місці забезпечувати армії стабільний тил. Сюди ж входять поради з максимального обороту коштів у сфері послуг та сфері краси.

"Заплатіть рахунки, заплатіть податки, замовте випічку у вашої знайомої, як ви це робили до війни, зробіть манікюр, стрижку у барбершопі, купуйте продукти у тому ж магазинчику, як і раніше, заплатіть за квартиру, оплатіть заняття з терапевтом, з тренером йоги і так далі. Старайтеся тримати оборот коштів максимально можливим", – радять експерти.

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Тож зараз ті жінки нашої країни, що мають можливість і приходять на манікюр, здебільшого замовляють собі патріотичний розпис. Хтось приходить з конкретними побажаннями, а хтось довіряє фантазії майстра. Головне, аби збереглася жовто-блакитна палітра! 40 ідей патріотичного манікюру підготували для вас Радіо МАКСИМУМ.

Україна – країна з безмежними пшеничними полями, приголомшливими краєвидами, головна прикраса яких – маки, соняшники, мальви, волошки. Це країна з безмежно блакитним небом, надзвичайно смачною кухнею, душевними людьми...

Патріотичний манікюр з українською символікою можна зробити самостійно. Наприклад, двоколірний манікюр виглядатиме дуже незвично і креативно.

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Манікюр-вишиванка ще один доволі популярний варіант. Квіткові принти та геометричні орнаменти, які зустрічалися раніше на сорочках історичних регіонів України: Галичини, Буковини, Закарпаття, Київщини, Гуцульщини, Бойківщини, Покуття – ідеальне доповнення національного образу українки.

40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500471
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500469
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500458
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500435
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500434

Актуальним буде й манікюр з усіма нам відомими написами:

40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500470
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500466
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500448
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500463
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500446
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500442
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500439

І ще варіанти гарного манікюру в українському стилі:

40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500474
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500472
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500468
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500467
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500462
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500460
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500459
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500457
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500456
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500455
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500454
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500453
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500452
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500451
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500450
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500449
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500445
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500444
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500441
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500440
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500436
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500438
40 варіантів патріотичного манікюру для справжніх українок - фото 500437

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