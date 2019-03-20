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40 років досліджень: Volvo відкрила доступ до бази даних про безпеку
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На честь 60-річного ювілею компанія Volvo відкрила доступ до своєї цифрової бази даних, у якій містяться результати досліджень в області безпеки за останні 40 років. Керівництво шведської марки впевнене, що ініціатива, яка отримала назву E.V.A. (Equal Vehicles for All).
У Volvo посилаються на те, що навіть у 2019 році багато компаній випускають автомобілі, безпека яких базується винятково на даних краш-тестів за участю манекенів-чоловіків. При цьому, за даними власних досліджень Volvo Cars, травми в одному і тому ж ДТП залежать не тільки від віку, але і від статі. Наприклад, через особливості будови жінки більш схильні до отримання хлистових травм шийного відділу хребта.
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Для запобігання таких пошкоджень компанія розробила систему WHIPS: крісло з особливим дизайном спинки та підголівника, яке однаково захищає пасажирів будь-якої статі. Щоб мінімізувати ризик травми грудної клітини, у Volvo посилили бічну структуру кузова, а також вирішили використовувати бічні подушки безпеки, що знизило ймовірність серйозних ушкоджень на 50 відсотків.
Крім того, Volvo заявила, що всі майбутні моделі, побудовані на платформі SPA2, буде оснащуватися камерами, які аналізують фізіологічний стан водія. Якщо система зафіксує відхилення у поведінці або загальмованість реакцій, автомобіль буде плавно знижувати швидкість і самостійно паркуватися в безпечному місці.
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