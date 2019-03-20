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40 років досліджень: Volvo відкрила доступ до бази даних про безпеку

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Volvo продовжує займатися безпекою у своїх авто - фото 1
Volvo продовжує займатися безпекою у своїх авто / HEvCars

На честь 60-річного ювілею компанія Volvo відкрила доступ до своєї цифрової бази даних, у якій містяться результати досліджень в області безпеки за останні 40 років. Керівництво шведської марки впевнене, що ініціатива, яка отримала назву E.V.A. (Equal Vehicles for All).

У Volvo посилаються на те, що навіть у 2019 році багато компаній випускають автомобілі, безпека яких базується винятково на даних краш-тестів за участю манекенів-чоловіків. При цьому, за даними власних досліджень Volvo Cars, травми в одному і тому ж ДТП залежать не тільки від віку, але і від статі. Наприклад, через особливості будови жінки більш схильні до отримання хлистових травм шийного відділу хребта.

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Для запобігання таких пошкоджень компанія розробила систему WHIPS: крісло з особливим дизайном спинки та підголівника, яке однаково захищає пасажирів будь-якої статі. Щоб мінімізувати ризик травми грудної клітини, у Volvo посилили бічну структуру кузова, а також вирішили використовувати бічні подушки безпеки, що знизило ймовірність серйозних ушкоджень на 50 відсотків.

У компанії прогнозують безпеку не лише чоловіків, а й жінок - фото 315740
У компанії прогнозують безпеку не лише чоловіків, а й жінок / Top10Cars

Крім того, Volvo заявила, що всі майбутні моделі, побудовані на платформі SPA2, буде оснащуватися камерами, які аналізують фізіологічний стан водія. Якщо система зафіксує відхилення у поведінці або загальмованість реакцій, автомобіль буде плавно знижувати швидкість і самостійно паркуватися в безпечному місці.

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Джерело: Motor
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