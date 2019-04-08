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40-річні і незаймані: усе більше японців ніколи не мали сексу

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Величезний відсоток японців ніколи не мав сексу - фото 1
Величезний відсоток японців ніколи не мав сексу / NBC News

Соціологи з Токійського університету стверджують, що результати їх дослідження пов'язані з соціально-економічними проблемами.

"Причини такої ситуації надзвичайно складні, але існує певна залежність (принаймні, для чоловіків) між гетеросексуальною недосвідченістю і соціально-економічним становищем, – говорить Кір Газнаві, керівник дослідження. – Простіше кажучи, справа в грошах".

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Учені використовували статистику семи опитувань, які проводилися Японським інститутом соціальних досліджень з 1992 по 2015 рік. В опитуваннях взяли участь від 11 000 до 18 000 осіб.

У 2015 році 8,9% жінок і 9,5% чоловіків у віці від 35 до 39 років зізналися, що не мають сексуального досвіду. Тобто з 1992 року загальний показник незайманості в країні подвоївся. І 30-річні японці у 10 разів частіше залишалися недосвідченими в порівнянні з британськими, австралійськими і американськими ровесниками (показник незайманості у цих країнах 1-5%).

Кожен десятий японець незайманий - фото 319635
Кожен десятий японець незайманий

Учені з Токійського інституту проаналізували вік і соціально-економічне становище людей, які не мали сексуального досвіду. І з'ясували, що чоловіки з низьким прибутком у 20 разів частіше залишалися незайманими, ніж їх більш заможні колеги, мали постійну роботу і жили в містах з населенням у понад мільйон осіб.

При цьому рівень заробітку ніяк не позначився на жінках, більшість з яких ведуть домашнє господарство.

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Джерело: Independent
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