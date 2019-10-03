4 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 жовтня, віряни відзначають віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 жовтня віряни відзначають віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. Воздвиження Хреста Господнього пов'язано з припиненням гонінь на християн на початку IY ст. за римського імператора Костянтина Великого. Імператор Костянтин сам переконався в силі і славі хресного знамення Христового. Одного разу напередодні рішучої битви він і все його військо побачили на небі знамення хреста, що склалося зі світла, з написом "Цим перемагай" (НІКА). У наступну ніч імператору з'явився Сам Ісус Христос з Хрестом в руці і сказав, що цим знаменням він переможе ворога.

Віддання свята Воздвиження Хреста Господнього

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1535 – надрукована перша Біблія англійською мовою

1800 – запуск першої доменної печі в Україні, в Луганську

1910 – в Португалії встановлюється республіканська форма правління

1934 – встановлена ​​швидкість нейтрона великим італійським фізиком Енріко Фермі

1968 – перший рейс масового радянського реактивного пасажирського літака Ту-154

1971 – в стандартну систему одиниць СІ введена нова величина "моль"

1999 – США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в інтернеті

Енріко Фермі

ХТО НАРОДИВСЯ 4 жовтня

1720 – італійський археолог, архітектор і художник-графік, майстер архітектурних пейзажів Джованні Баттіста Піранезі

1847 – письменник Франції, автор пригодницьких романів та оповідань Луї Анрі Буссенар

1892 – український поет, перекладач, літературний критик Юрій Клен

1895 – один з найбільших коміків німого кіно, актор і режисер Бастер Кітон

1938 – письменниця, актриса, сценарист, продюсер, автор знаменитої книги Інтерв'ю з вампіром Енн Райс

1938 – лауреат Нобелівської премії з хімії за 2002 рік, швейцарський хімік Вютріх Курт

1965 – автор однієї з найпотужніших на ринку антивірусного програмного забезпечення AVP, російський програміст Касперський Євген

1976 – американська актриса, фотомодель, найсексуальніша вегетаріанка Алісія Сільверстоун

Вютріх Курт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо погода сьогодні сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною

Яка погода сьогодні – такою вона буде ще чотири тижні

Якщо людина народилася 4 жовтня, то її талісманом є цитрин

Тепла осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна струшувати воду після того, як вимив руки

Також заборонено повертати комусь посуд порожній, щось дарувати

Не варто влаштовувати посиденьки таким чином, щоб за столом сиділи 13 людей

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