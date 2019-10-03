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4 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 жовтня, віряни відзначають віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 4 жовтня віряни відзначають віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. Воздвиження Хреста Господнього пов'язано з припиненням гонінь на християн на початку IY ст. за римського імператора Костянтина Великого. Імператор Костянтин сам переконався в силі і славі хресного знамення Христового. Одного разу напередодні рішучої битви він і все його військо побачили на небі знамення хреста, що склалося зі світла, з написом "Цим перемагай" (НІКА). У наступну ніч імператору з'явився Сам Ісус Христос з Хрестом в руці і сказав, що цим знаменням він переможе ворога.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1535 – надрукована перша Біблія англійською мовою
- 1800 – запуск першої доменної печі в Україні, в Луганську
- 1910 – в Португалії встановлюється республіканська форма правління
- 1934 – встановлена швидкість нейтрона великим італійським фізиком Енріко Фермі
- 1968 – перший рейс масового радянського реактивного пасажирського літака Ту-154
- 1971 – в стандартну систему одиниць СІ введена нова величина "моль"
- 1999 – США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в інтернеті
ХТО НАРОДИВСЯ 4 жовтня
- 1720 – італійський археолог, архітектор і художник-графік, майстер архітектурних пейзажів Джованні Баттіста Піранезі
- 1847 – письменник Франції, автор пригодницьких романів та оповідань Луї Анрі Буссенар
- 1892 – український поет, перекладач, літературний критик Юрій Клен
- 1895 – один з найбільших коміків німого кіно, актор і режисер Бастер Кітон
- 1938 – письменниця, актриса, сценарист, продюсер, автор знаменитої книги Інтерв'ю з вампіром Енн Райс
- 1938 – лауреат Нобелівської премії з хімії за 2002 рік, швейцарський хімік Вютріх Курт
- 1965 – автор однієї з найпотужніших на ринку антивірусного програмного забезпечення AVP, російський програміст Касперський Євген
- 1976 – американська актриса, фотомодель, найсексуальніша вегетаріанка Алісія Сільверстоун
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо погода сьогодні сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною
- Яка погода сьогодні – такою вона буде ще чотири тижні
- Якщо людина народилася 4 жовтня, то її талісманом є цитрин
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна струшувати воду після того, як вимив руки
- Також заборонено повертати комусь посуд порожній, щось дарувати
- Не варто влаштовувати посиденьки таким чином, щоб за столом сиділи 13 людей
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