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4 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 жовтня - п'ятниця

Сьогодні, 4 жовтня, віряни відзначають віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 жовтня віряни відзначають віддання свята Воздвиження Хреста Господнього. Воздвиження Хреста Господнього пов'язано з припиненням гонінь на християн на початку IY ст. за римського імператора Костянтина Великого. Імператор Костянтин сам переконався в силі і славі хресного знамення Христового. Одного разу напередодні рішучої битви він і все його військо побачили на небі знамення хреста, що склалося зі світла, з написом "Цим перемагай" (НІКА). У наступну ніч імператору з'явився Сам Ісус Христос з Хрестом в руці і сказав, що цим знаменням він переможе ворога.

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Віддання свята Воздвиження Хреста Господнього

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1535 – надрукована перша Біблія англійською мовою
  • 1800 – запуск першої доменної печі в Україні, в Луганську
  • 1910 – в Португалії встановлюється республіканська форма правління
  • 1934 – встановлена ​​швидкість нейтрона великим італійським фізиком Енріко Фермі
  • 1968 – перший рейс масового радянського реактивного пасажирського літака Ту-154
  • 1971 – в стандартну систему одиниць СІ введена нова величина "моль"
  • 1999 – США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в інтернеті
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Енріко Фермі

ХТО НАРОДИВСЯ 4 жовтня

  • 1720 – італійський археолог, архітектор і художник-графік, майстер архітектурних пейзажів Джованні Баттіста Піранезі
  • 1847 – письменник Франції, автор пригодницьких романів та оповідань Луї Анрі Буссенар
  • 1892 – український поет, перекладач, літературний критик Юрій Клен
  • 1895 – один з найбільших коміків німого кіно, актор і режисер Бастер Кітон
  • 1938 – письменниця, актриса, сценарист, продюсер, автор знаменитої книги Інтерв'ю з вампіром Енн Райс
  • 1938 – лауреат Нобелівської премії з хімії за 2002 рік, швейцарський хімік Вютріх Курт
  • 1965 – автор однієї з найпотужніших на ринку антивірусного програмного забезпечення AVP, російський програміст Касперський Євген
  • 1976 – американська актриса, фотомодель, найсексуальніша вегетаріанка Алісія Сільверстоун
Вютріх Курт  - фото 359275
Вютріх Курт

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо погода сьогодні сонячна і тепла, але вітер дме з північного сходу або півночі, то зима буде холодною
  • Яка погода сьогодні – такою вона буде ще чотири тижні
  • Якщо людина народилася 4 жовтня, то її талісманом є цитрин
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Тепла осінь

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна струшувати воду після того, як вимив руки
  • Також заборонено повертати комусь посуд порожній, щось дарувати
  • Не варто влаштовувати посиденьки таким чином, щоб за столом сиділи 13 людей

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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