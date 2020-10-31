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4 запитання, які зроблять будь-яку розмову значно цікавішою
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Часом буває так, що ви потрапляєте у незнайому компанію. І відразу ж з'являється два сценарії перебігу подій: ви мовчки сидите збоку та п'єте п'ятий коктейль, або ж починаєте спілкування. У нас є кілька крутих запитань, які дозволять закрутити круту бесіду навіть з незнайомцями.
Безпілотні автомобілі, штучний інтелект, редагування генів – ці концепції залишають багато питань. Подумайте, як би на них відповіли ви самі, а потім запитуйте друзів або нових знайомих.
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1. Якби можна було завантажити свій мозок у комп'ютер, ви б це зробили?
Уявіть, що в майбутньому можна буде завантажити мозок у комп'ютер, створивши повну цифрову копію своєї свідомості. Так, попахує серіалом "Чорне дзеркало", який ми рекомендуємо переглянути.
Тільки ця нова версія розумніша за вас, і з часом у неї починають накопичуватися враження, яких реальний ви ніколи не відчували. Ви б зважилися на таке? Чому? Чи буде ця цифрова копія все ще вважатися вами? Чи несете ви відповідальність за рішення, які приймає ваша копія? Чи повинно у нас бути право заводити стосунки з чиєюсь цифровою копією?
2. Чи повинні батьки мати можливість редагувати гени свою дитину?
Якби у вашої дитини виявили вроджену ваду серця, а для її порятунку потрібно було б видалити певний ген, що б ви зробили? Більшість батьків, швидше за все, погодилися б.
А що, якщо можна зробити дитину розумнішою? Красивішою? Чи повинно у батьків бути право вибрати сексуальну орієнтацію дитини або її колір шкіри? А що, якби це було доступно тільки багатим? Що, якби всі інші батьки вирішили "редагувати" своїх дітей, а ви – ні?
3. Чи повинен безпілотний автомобіль вбити пасажира, щоб врятувати п'ятьох пішоходів?
Уявіть: ви їдете у безпілотному автомобілі дорогою з двостороннім рухом, аж раптом на проїжджу частину вибігають п'ятеро дітей. У машини є три варіанти: врізатися в дітей, врізатися в автомобіль на зустрічній смузі або врізатися в дерево на узбіччі. У першому випадку можуть загинути п'ять людей, у другому – двоє, в третьому – одна. Як запрограмувати машину на такий випадок? Вона повинна спробувати врятувати пасажира або зберегти якомога більше життів?
Чи готові ви сісти в автомобіль, який може вирішити вас убити? Поїхали б разом зі своєю дитиною? Чи повинні всі безпілотники працювати за однаковими правилами або можна буде доплатити за машину, яка в першу чергу рятує пасажира?
4. Які моральні цінності ми повинні закласти в ШІ?
Уявіть світ з розумними роботами – машинами, які в багато разів більші за людей, – які не відрізняють добро від зла, справедливість від несправедливості. Виникне маса проблем. Але закласти у них моральні цінності ще проблематичніше, адже вибрати ці цінності повинні ми, люди.
Яким цінностям віддати перевагу? Хто повинен вирішувати, які погляди "правильні"? Чи повинна кожна країна погодитися на певний набір цінностей? І чи можна давати роботу здатність поміняти свою думку?
Ці цікаві питання дозволять зробити навіть найбільш нудну розмову цікавою. Ба більше, навіть собі цікаво відповісти на них, адже деякі настільки неоднозначні, що можна вести внутрішню дискусію не одну годину.
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