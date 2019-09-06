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Серіал Кріпосна

4-річна дівчинка спіймала 15-кілограмову рибу на дитячу вудку: відеофакт

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Дівчинка спіймала рибу на дитячу вудку - фото 1
Дівчинка спіймала рибу на дитячу вудку

Маленька американка Джозі ловила рибу з батьками неподалік від Делавана, штат Іллінойс, як раптом на її дитячу вудку клюнула 15-кілограмова рибина.

Джозі важить всього 13,5 кг, але за допомогою тата і надійної дитячої вудки в стилі діснеївського мультфільму "Крижане серце", на якій батько попередньо встановив волосінь, міцністю на 25 кг, дівчинці вдалося вивудити рибу. Якби не нова волосінь, то, швидше за все, з цього нічого б не вийшло.

Це цікаво: Дівчина, яка торгує рибою, привернула увагу в мережі

Погодьтеся, досить крутий улов для дівчинки, якій нещодавно виповнилося 4. Зацініть і ви!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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