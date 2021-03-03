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4 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
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Привезти з готелю "сувенір" кортить більшості туристів. Проте існує тільки чотири категорії речей, які можна сміливо прихопити з собою.
#1
Всі шампуні, мило, лосьйони, кондиціонери, гелі та зубні щітки по праву є тільки вашими, тому забрати їх додому можна абсолютно спокійно. Є навіть деякі готелі, які тільки раді будуть такому повороту подій, сприймаючи це як вигідний рекламний хід.
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#2
Тапочки – обов'язковий елемент індивідуального набору для кожного гостя. Саме з цієї причини забрати такий "сувенір" можна зі спокійною совістю, позаяк після вас його точно ніхто носити не буде.
#3
Що стосується напоїв і їжі, то зазвичай чай, цукор, вода, кава і готельні компліменти є повністю безкоштовними. Але в цій ситуації не зайвим буде перепитати, оскільки у кожного готелю є свої правила.
#4
Також в номері мандрівники знаходять різні календарі і блокноти, фірмові ручки, олівці або ж листівки. Ці предмети виконують практично таку ж роль, що й косметика. Друковану продукцію можна сміливо відвозити додому, щоб подарувати її друзям або залишити собі на пам'ять.
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