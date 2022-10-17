4 продукти для поліпшення сну восени

Довгі безсонні ночі восени приводять до серйозного фізичного і психічного виснаження. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти в аптеку за снодійним.

Ви, напевно, чули, що їсти перед сном шкідливо і для здоров'я, і для фігури. Але є деякі корисні продукти, які допомагають швидше заснути і краще відпочивати. Прямо перед сном їсти їх не варто інакше організм замість того, щоб відпочивати буде перетравлювати їжу. Однак додайте їх у свою вечерю, і безсоння перестане вас хвилювати, пише golos.

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Найкорисніший для сну продукт – індичка. М'ясо містить триптофан, що має м'які седативні властивості. Корисна для відпочинку і солодка кукурудза. Її часто рекомендують їсти тим, хто страждає від безсоння, через високий вміст мелатоніну.

Американські вчені радять не забувати про журавлину, яка також багата на вітамін С і корисна для сну. Добре допомагає заснути мускатний горіх, що знижує кров'яний тиск, розслабляючи кровоносні судини і позитивно впливаючи на настрій.

Журавлина в'ялена

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