Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

ТОП-3 професій, дуже небезпечних для здоров'я

  • 82
Робота - фото 1
Робота / jdsupra

Міністерство праці США представило інформацію про професії, які так чи інакше негативно впливають на здоров'я людини.

Згідно з висновком Мінпраці США, деякі професії несуть в собі більше ризиків для вашого здоров'я, ніж інші. Наприклад, медсестра, яка працює в лікарні, щодня піддається більшій небезпеці (може заразитися інфекційним захворюванням), ніж адвокат, що працює в офісі.

І ще: Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса

Для того щоб максимально об'єктивно оцінити ступінь впливу наявних професій на здоров'я людини, американські фахівці Мінпраці порівняли кожну з 974 професій за шістьма основними показниками і присудили їм бали від 0 до 100. За підсумком дослідження до списку найнебезпечніших професій увійшли:

  1. Рентгенолог (підсумкова оцінка за шкалою небезпеки 52,8). Фахівці цієї професії вивчають і діагностують хвороби за допомогою рентгенівських променів і радіоактивних матеріалів, можуть бути під впливом хвороб і інфекцій, а також більшу частину робочого часу проводять сидячи.
  2. Оператори металообробних печей (підсумкова оцінка за шкалою небезпеки 52,8) Особливостями професії є управління процесом плавлення металу перед відливом або виробництвом різних видів стали. Головні ризики для здоров'я: вплив забруднювальних речовин, а також ризик опіків, порізів та інших пошкоджень.
  3. Бальзамувальники (підсумкова оцінка за шкалою небезпеки 52,8). В обов'язки представників цієї професії входить підготовка тіла до поховання відповідно до вимог законодавства. Головні ризики для здоров'я: вплив хвороби і інфекції, а також вплив забруднювальних речовин.
Рентгенологи - фото 407759
Рентгенологи

Це цікаво: Яким знакам Зодіаку червень принесе успіхи в роботі

Джерело: jdsupra
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)
  • 31 травня, 16:20
  • 1175
Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
  • 31 травня, 13:00
  • 120
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 35003
Загрузка...
Новини