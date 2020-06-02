ТОП-3 професій, дуже небезпечних для здоров'я

Міністерство праці США представило інформацію про професії, які так чи інакше негативно впливають на здоров'я людини.

Згідно з висновком Мінпраці США, деякі професії несуть в собі більше ризиків для вашого здоров'я, ніж інші. Наприклад, медсестра, яка працює в лікарні, щодня піддається більшій небезпеці (може заразитися інфекційним захворюванням), ніж адвокат, що працює в офісі.

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Для того щоб максимально об'єктивно оцінити ступінь впливу наявних професій на здоров'я людини, американські фахівці Мінпраці порівняли кожну з 974 професій за шістьма основними показниками і присудили їм бали від 0 до 100. За підсумком дослідження до списку найнебезпечніших професій увійшли:

Рентгенолог (підсумкова оцінка за шкалою небезпеки 52,8). Фахівці цієї професії вивчають і діагностують хвороби за допомогою рентгенівських променів і радіоактивних матеріалів, можуть бути під впливом хвороб і інфекцій, а також більшу частину робочого часу проводять сидячи. Оператори металообробних печей (підсумкова оцінка за шкалою небезпеки 52,8) Особливостями професії є управління процесом плавлення металу перед відливом або виробництвом різних видів стали. Головні ризики для здоров'я: вплив забруднювальних речовин, а також ризик опіків, порізів та інших пошкоджень. Бальзамувальники (підсумкова оцінка за шкалою небезпеки 52,8). В обов'язки представників цієї професії входить підготовка тіла до поховання відповідно до вимог законодавства. Головні ризики для здоров'я: вплив хвороби і інфекції, а також вплив забруднювальних речовин.

Рентгенологи

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