4 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі

Заблукати в лісі можна завжди. Причому це може статися як в добре знайомому вам лісі, так і в абсолютно незнайомому місці. В цьому і полягає вся небезпека і непередбачуваність ситуації.

Головне для вас в цей момент – не панікувати, безглуздо носиться по лісі колами. Ось кілька порад, які підкажуть вам, що робити, якщо ви заблукали в лісі.

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Залишайтеся на місці

Якщо вас з усіх боків обступив темний ліс, найкраще не віддалятися від того місця, де ви зрозуміли, що заблукали. Найпростіше розв'язання цієї проблеми – починати кричати і кликати людей. Краще свистіти у звичайний свисток.

Якщо точно знаєте, що вас будуть шукати – залишайтеся на місці, розведіть багаття – по диму знайти людину легко.

Залишайтеся на місці в лісі, де заблудилися

Якщо ви шукаєте дорогу самі

У такому випадку намагайтеся не петляти, орієнтуйтеся по сонцю. Добре, якщо вдалося вийти на лінію електропередач, залізницю, газопровід, ріку – рухаючись вздовж цих об'єктів, завжди вийдете до людей, хай і не там, де припускали.

Якщо є можливість – вилізьте на високе дерево і озирніться. Що відрізняє місцевість, де ви перебуваєте (річки, просіки, гори, села)? Можливо, з висоти ви побачите людей.

Якщо ви знайшли в лісі стежку

В такій ситуації визначте спочатку – чи це не стежка, по якій ходять звірі. Якщо гілки раз у раз б'ють вам в обличчя і груди, це означає, що доріжка протоптана тваринами. Негайно зійдіть з неї, зустрічатися з лісовими мешканцями все одно небезпечно.

Обов'язково залишайте по дорозі "зарубки": надламана гілка, стріла, викладена з каміння, прив'язаний до куща шматок тканини можуть стати в пригоді і вам, і тим, хто захоче вам допомогти.

Залишайте по дорозі "зарубки"

Якщо все ж ніч застала вас в лісі

Підберіть відповідне для ночівлі місце. Рухатися в темний час не рекомендується, можна отримати травму, спіткнувшись або провалившись в воду. Місце для ночівлі вибирається високе і сухе, бажано біля великого дерева.

Приготуйте хмиз для багаття, зробіть підстилку з лапника. Розташуватися найкраще спиною до дерева, перед собою розпалити багаття і підтримувати його всю ніч.

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