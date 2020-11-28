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Хто зі знаків Зодіаку найбільш конфліктний

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Сварка - фото 1
Сварка / аuc.org

Що ваш знак Зодіаку може розповісти про конфліктність і ставлення до дружби?

Овен
Сперечатися з Овнами марно, на цьому конфлікт краще припинити. Овни неухильно впевнені у своїй правоті і дратуються, коли хтось не погоджується з їх точкою зору. Але попри це, Овни один з найбільш дружніх знаків. На відміну від Тельців, Овни іноді визнають свої помилки.

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Риби
Люди, народжені під цим знаком, також є великими шанувальниками миру і гармонії, тому, мабуть, у них вийде гармонійний союз з Терезами. Риби ненавидять суперечки, і всіляко уникають пліток. Якщо ви вибрали в друзі Риб, значить вам ніколи не доведеться турбуватися про те, що вони будуть пліткувати за вашою спиною. Попри стриманість і безконфліктність володіють міцним внутрішнім стрижнем.

Телець
Телець зазвичай дуже терплячий і дуже чутливий до емоцій інших людей. Ймовірно, тому, вони вважаються дуже чутливими до критики. Тельці гостро реагують на негатив у свою сторону. Люди народжені під цим знаком однолюби, вони віддані своїм обранцям і стабільні в стосунках.

Водолій
Лідер нашого рейтингу. Водолії можуть стати найприємнішими людьми, яких ви коли-небудь зустрічали. Вони не терплять людей, які нелояльно ставляться до інших. Водолії можуть легко вступати в конфлікт: якщо вони відчувають, що хтось не ставиться до них правильно, вони не будуть коливатися і зможуть постояти за себе.

Хто зі знаків Зодіаку найбільш конфліктний - фото 437047

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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