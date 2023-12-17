4 мільйони годин переглядів: Netflix назвав найпопулярніші українські фільми і серіали

Ці українські фільми і серіали найпопулярніші на Netflix / Mollie Sivaram

Netflix підбив підсумки року, що минає. Зокрема, стало відомо, які українські фільми та серіали були найпопулярнішими за останні пів року.

Детальніше про це розповіли на Film.ua. Розповідаємо, які фільми та серіали з України були популярними у другому півріччі 2023 року на стримінговому сервісі Netflix.

Це цікаво Що подивитись ввечері: Netflix назвав найпопулярніші серіали за перше півріччя 2023 року

Netflix опублікував офіційний звіт про перегляди контенту протягом першого півріччя 2023 року, згідно з яким користувачі сервісу з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 мільйони годин,

– зазначають у Film.ua.

У компанії зазначають, що стримінговий сервіс назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів. Серед них українські проєкти посіли гідне місце. Зокрема:

"Слуга народу";

"Я – Надія";

"І будуть люди";

"Спіймати Кайдаша";

"Свінгери";

кінотрилогія "Скажене весілля";

"Люксембург, Люксембург";

"Новенька";

"Зима у вогні";

"Максим Оса: золото Песиголовця";

"Я працюю на цвинтарі".

Я працюю на цвинтарі: дивіться трейлер фільму

Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів,

– додали у Film.ua.

Читайте також Дивіться трейлер аж ніяк не толерантної комедії "Уроки толерантності"

Які з цих фільмів і серіалів вам сподобалися найбільше. Гайда ділитися у коментарях!