4 кроки, як перевірити безпечність сайту

Держспецзв'язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші. Читайте далі та дізнайтеся, як зрозуміти, що сайт безпечний!

Як перевірити безпечність сайту, на який заходиш? Фахівці розповідають, що перевірити безпечність сайту можна за кількома критеріями.

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Зверніть увагу на те, який протокол використовує сайт. https – надійний, забезпечує захищене з'єднання, конфіденційність інформації за допомогою шифрування. http – ненадійний. Зазвичай ліворуч від вебадреси за допомогою спеціальних позначок зазначається статус безпеки сайту. Значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера у більшості випадків свідчить про безпечність з'єднання і вказує на те, що використовується SSL-сертифікат безпеки. Знак оклику замість замочка вказує на те, що з'єднання незахищене, а відвідування такого сайту може бути небезпечним. Через нього зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних або інфікувати пристрій шкідливим програмним забезпеченням. Краще відмовитись від відвідування такої сторінки. Часто зловмисні сайти маскуються під сторінки офіційних органів, компаній, інтернет-магазинів тощо. Тож потрібно звертати увагу і на правильність написання назви вебсторінки. Різниця може бути лише в одну літеру чи знак. Якщо наповнення вебресурсу викликає сумніви навіть за наявності певних знаків безпеки, краще утриматися від введення на ньому будь-яких персональних даних та не завантажувати звідти файлів. Надійні сайти зазвичай мають розділ політики конфіденційності щодо використання даних користувачів. Не шкодуйте часу та ознайомлюйтесь із викладеною там інформацією.

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