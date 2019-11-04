4 чудових трилера з закрученим сюжетом

Круті трилери, які прекрасно зняті й дивляться на одному диханні. Радимо до перегляду цю добірку кіно!

Афера під прикриттям

Федеральний агент Роберт Мазур, фахівець з впровадження в злочинні угруповання, ставить собі за мету розкрити схему відмивання грошей наркокартелю Пабло Ескобара. В одній команді із запальним оперативником Еміром Абреу, а також початківцем агентом Кеті Ертс, яка виконує роль підставної нареченої Боба, йому належить провернути найбільш ризиковану операцію під прикриттям в історії!

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Оззі, агента ЦРУ, звільнили з посади начальника Балканського напрямку. Намагаючись подолати кризу, він береться за мемуари, що містять в тому числі і секретну інформацію. І треба ж було такому статися, що диск з цими даними він загубив у роздягальні спортивного клубу...

Сіріана

Роберт Баєр – ветеран ЦРУ, що пропрацював в агентстві 21 рік. Весь цей час він боровся з тероризмом у всьому світі. Однак після закінчення "холодної війни", коли загроза тероризму зросла, ЦРУ урізало фінансування проєктів на Близькому Сході і в підсумку втратило контроль над стратегічно важливим регіоном. Боротьба розгорається з новою силою і набуває особистого характеру.

Операція "Арго"

4 листопада 1979 року революція в Ірані сягає свого апогею, ісламісти штурмують посольство США в Тегерані і беруть в заручники 52 американці. Але в цьому хаосі шістьом вдається вислизнути і знайти притулок в будинку канадського посла. Розуміючи, що їх виявлення і, найімовірніше, вбивство – лише питання часу, Тоні Мендес, фахівець ЦРУ, пропонує ризикований план безпечної евакуації.

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