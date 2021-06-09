4 чи 5 океанів: у National Geographic пояснили, де знайти п'ятий

4 чи 5 океанів – це питання доволі популярне не лише серед школярів, які звикли, що океани визначаються континентами. Тому американський канал National Geographic нарешті показав, де ж шукати п'ятий.

Телеканал National Geographic, який відомий своїм науково-популярним контентом, вирішив наносити на всі карти п'ятий океан, а сам Південний. Про це йдеться на офіційному сайті каналу.

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Відзначимо, що National Geographic почали створювати карти ще у 1915 році. Тоді визнавались чотири океани: Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий. Але з 8 червня Південний океан буде визнано п'ятим. До слова, дату вибрано не просто так, адже саме 8 червня світ відзначає День океанів.

"Південний океан давно визнано вченими, але через відсутність згоди на міжнародному рівні, ми його ніколи офіційно не приймали", – пояснює географ з National Geographic Алекс Тейт.

nationalgeographic.com

Доволі довгий час науковці дискутували, чи мають води навколо Антарктиди достатньо унікальних характеристик, щоб отримати власне ім'я. Але з часом і медіа, і інші вчені почали активніше використовувати термін "Південний океан", тож з цією географічною халатністю вирішили розпрощатись.

Суперечки були недаремними, адже всім відомі океани визначаються континентами навколо, а сам Південний – течією. Виникла вона ще приблизно 34 мільйони років тому, коли Антарктида відокремилась від Південної Америки. Тому до п'ятого океану відносять велику частину вод навколо Антарктиди, окрім моря Скоша та протоки Дрейка.

nationalgeographic.com

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