3D-зебра: У Лондоні з'явився крутий пішохідний перехід

У Лондоні намалювали перший у Великобританії тривимірний пішохідний перехід. 3D-зебра, розташована на вулиці Сент-Джонс-Вуд Хай Стріт у Вестмінстері, покликана убезпечити дорожній рух у цьому районі.

Перехід працює як оптична ілюзія, створюючи враження, ніби зебра височить над дорогою. Так перехід краще видно водіям, що дозволяє їм вчасно пригальмувати.

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Цікава деталь: зебра розташована поруч з легендарним місцем – вулицею Еббі Роуд, відомою завдяки обкладинці однойменного альбому "The Beatles", де всі четверо учасників йдуть по переходу.

Подібні тривимірні зебри раніше успішно встановлювали в Ісландії, Індії, Новій Зеландії та США. Дослідження показали, що така оптична ілюзія зменшує кількість дорожніх пригод і робить трафік безпечнішим.

3D-зебра з'явилась на вулиці Лондона

Як доводить досвід Нью-Делі, швидкість руху машин у районах з тривимірними переходами знизилася на 40%.

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