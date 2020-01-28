37-річна Віра Брежнєва здивувала обличчям без фотошопу

Співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників новими фото, однак і нарвалася на критику.

Відома українська співачка Віра Брежнєва, дружина Костянтина Меладзе, поділилася з фоловерами в Instagram незвичайним постом.

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Знаменитість виставила серію кадрів з Пітера, куди вирушила представляти власну лінію косметики під назвою VERA. Так, артистка позувала в бежевій водолазці і широких штанях пісочного кольору, доповнивши образ ніжним макіяжем.

"Було так душевно, так багато щирих, світлих, тактовних і красивих людей, це рідне місто моєї бабусі Віри і я радію поїздці в Пітер завжди, як дитина! Спасибі за ваші усмішки, відгуки, слова підтримки, вони надають стільки сил і натхнення! Я вже в Лондоні, але згадую про вас з усмішкою", – поділилася емоціями Брежнєва.

Гортайте фотогалерею:

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