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31 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 серпня, українці святкують День авіації, а також вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем 31 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Флор і Лавр, які були рідними братами не тільки по плоті, але і по духу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День авіації України – професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту.
- День блогу – ініціатори цього свята закликають присвятити його знайомству з товаришами з різних країн і з різними інтересами.
- 1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
- 1986 — радянський пасажирський лайнер "Адмірал Нахімов" затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером "Петро Васєв".
- 1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad''.
- 1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.
- 1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ
- 1811 — Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник.
- 1821 — Герман фон Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог та психолог.
- 1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР
- 1903 — Володимир Янкелевич, французький філософ і музикознавець.
- 1916 — Роберт Генбері Браун, англо-австралійський радіоастроном
- 1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вночі на небі з'явилися зірки червоного кольору, то незабаром підніметься шквалистий вітер і піде дощ.
- Після ясного дня сонце почало сідати за хмари, значить, наближається негода.
- Помітили, що всі молочні продукти раптово прокисли – буде сильна гроза.
- Повітря над лісом трохи "посиніло", значить, скоро потеплішає.
- Сонячний диск прийняв спотворену форму – до сирої і похмурої погоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна працювати у полі з кіньми.
- Не можна лаятися і заздрити
- Не можна позичати гроші.
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