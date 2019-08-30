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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

31 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 28 серпня, українці святкують День авіації, а також вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 31 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Флор і Лавр, які були рідними братами не тільки по плоті, але і по духу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День авіації України – професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту.
  • День блогу – ініціатори цього свята закликають присвятити його знайомству з товаришами з різних країн і з різними інтересами.
  • 1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
  • 1986 — радянський пасажирський лайнер "Адмірал Нахімов" затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером "Петро Васєв".
  • 1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad''.
  • 1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.
  • 1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.
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Літак Мрія

ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ

  • 1811 — Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник.
  • 1821 — Герман фон Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог та психолог.
  • 1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР
  • 1903 — Володимир Янкелевич, французький філософ і музикознавець.
  • 1916 — Роберт Генбері Браун, англо-австралійський радіоастроном
  • 1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.
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Андрій Медведєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо вночі на небі з'явилися зірки червоного кольору, то незабаром підніметься шквалистий вітер і піде дощ.
  • Після ясного дня сонце почало сідати за хмари, значить, наближається негода.
  • Помітили, що всі молочні продукти раптово прокисли – буде сильна гроза.
  • Повітря над лісом трохи "посиніло", значить, скоро потеплішає.
  • Сонячний диск прийняв спотворену форму – до сирої і похмурої погоди.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна працювати у полі з кіньми.
  • Не можна лаятися і заздрити
  • Не можна позичати гроші.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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