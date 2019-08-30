31 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 серпня, українці святкують День авіації, а також вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 31 серпня віряни вшановують пам'ять мучеників Флор і Лавр, які були рідними братами не тільки по плоті, але і по духу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День авіації України – професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту.

– професійне свято військових і цивільних авіаторів і працівників авіаційної промисловості і транспорту. День блогу – ініціатори цього свята закликають присвятити його знайомству з товаришами з різних країн і з різними інтересами.

1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.

1986 — радянський пасажирський лайнер "Адмірал Нахімов" затонув у Чорному морі біля Новоросійська після зіткнення з танкером "Петро Васєв".

1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою ''Bad''.

1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.

1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.

Літак Мрія

ХТО НАРОДИВСЯ 31 СЕРПНЯ

1811 — Теофіль Готьє, французький поет, прозаїк, літературний критик, лібретист та художник.

1821 — Герман фон Гельмгольц, німецький фізик, фізіолог та психолог.

1881 — Іван Омелянович-Павленко, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР

1903 — Володимир Янкелевич, французький філософ і музикознавець.

1916 — Роберт Генбері Браун, англо-австралійський радіоастроном

1974 — Андрій Медведєв, український тенісист, перша ракетка країни.

Андрій Медведєв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вночі на небі з'явилися зірки червоного кольору, то незабаром підніметься шквалистий вітер і піде дощ.

Після ясного дня сонце почало сідати за хмари, значить, наближається негода.

Помітили, що всі молочні продукти раптово прокисли – буде сильна гроза.

Повітря над лісом трохи "посиніло", значить, скоро потеплішає.

Сонячний диск прийняв спотворену форму – до сирої і похмурої погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна працювати у полі з кіньми.

Не можна лаятися і заздрити

Не можна позичати гроші.

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