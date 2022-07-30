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31 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 липня – неділя

Сьогодні, 31 липня, у світі відзначають День рейнджера, в Україні – День працівників торгівлі, а віряни вшановують пам'ять мученика Омельяна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 липня в православній церкві вшановують пам'ять мучеників Якинта і Еміліяна (Омельяна). Останній продовжував проповідати навіть у часи гоніння християн. Дійшло до того, що якось Еміліан пробрався у язичницький притулок та знищив там всі статуї і вівтарі. Врешті його упіймали, побили та засудили до спалення. Але у момент вогонь не зачепив Еміліана, а перекинувся на язичників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ігнатій, Любомир, Гнат, Омельян, Афанасій, Кузьма, Ян, Степан, Емілій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

31 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 469397

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день рейнджерів
  • День працівників торгівлі України
  • День африканської жінки
  • День казначейства в Польщі
  • День батька в Домініканській Республіці
  • День прапора на Гаваях (США)
  • Національний день посадки дерев в Австралії
  • День безпородної собаки
  • 781 — вперше було зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії
  • 904 — араби захопили Салоніки, друге найбільше місто Візантійської імперії
  • 1423 — Столітня війна: Битва при Кравані — французька армія програла англійцям на березі річки Йонна
  • 1431 — битва на переправі під Луцьком, з якої почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла та короля Польського Владислава-Ягайла
  • 1498 — експедиція Христофора Колумба відкрила острів Тринідад
  • 1547 — шотландські роялісти захопили та відіслали на французькі галери Джона Нокса, лідера лютеранської реформації в Шотландії
  • 1667 — укладання Бредського миру, яким завершилась другу англо-голландську війну. За Королівством Англія закріпились голландські колонії у Північній Америці
  • 1751 — пожежа в Стокгольмі, через яку було знищено близько тисячі будинків
  • 1919 — Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ
  • 1837 — було закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету
  • 1919 — у Німеччині ухвалили Веймарську конституцію, тож країна стала республікою
  • 1924 — польський уряд прийняв рішення заборонити українську мову у державних та самоуправних установах Західної України
  • 1941 — Кость Паньківський став головою Генерального секретаріату Української Національної Ради
  • 1956 — ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР, стартувало будівництво "хрущовок"
  • 1971 — вперше людина прокаталась по Місяцю на спецмодулі Lunar Rover Vehicle
  • 1975 — У Гельсінкі розпочалась Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, на якій ухвалили Заключний акт, що містить розділ про права людини
  • 1988 — у Бердянську, Запорізької області розпочався найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль "РОК-ПОП-ШОУ'88", на якому музиканти з усієї України виступали цілий тиждень
  • 1991 — СРСР та США погодили Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ
  • 1994 — Сергій Бубка зумів встановити світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,14 м)
Lucrezia Carnelos on Unsplash - фото 510589
Lucrezia Carnelos on Unsplash

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ

  • 1598 — Алессандро Альгарді, видатний італійський скульптор, один з найталановитіших представників бароко
  • 1752 — Габрієль Крамер, швейцарський математик, один з засновників лінійної алгебри
  • 1866 — Діонісій Дорожинський, український церковний діяч та теолог
  • 1901 — Жан Дюбюффе, французький художник та скульптор
  • 1914 — Луї де Фюнес, французький актор (Фантомас, серія фільмів про жандармів)
  • 1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна (Доктор Живаго)
  • 1962 — Веслі Снайпс, американський актор (Блейд)
  • 1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька попспівачка
  • 1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, яка створила неймовірний всесвіт Гаррі Поттера​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо верхівки у берези пожовтіли, то осінь буде ранньою;
  • Якщо у цей день спекотно, то грудень буде морозним;
  • Якщо дощова погода, то такою буде й осінь;
  • Якщо найпізніші груші вже достигли, то останній місяць літа буде дуже теплим;
  • Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду.
Christian Holzinger on Unsplash - фото 510590
Christian Holzinger on Unsplash

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись, кричати та сваритись;
  • Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;
  • Не можна виходити з дому до світанку;
  • Не можна давати у борг;
  • Не можна бажати комусь зла;
  • Не можна тримати поламані речі;
  • Не можна вишивати та шити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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