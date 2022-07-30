31 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 липня, у світі відзначають День рейнджера, в Україні – День працівників торгівлі, а віряни вшановують пам'ять мученика Омельяна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 липня в православній церкві вшановують пам'ять мучеників Якинта і Еміліяна (Омельяна). Останній продовжував проповідати навіть у часи гоніння християн. Дійшло до того, що якось Еміліан пробрався у язичницький притулок та знищив там всі статуї і вівтарі. Врешті його упіймали, побили та засудили до спалення. Але у момент вогонь не зачепив Еміліана, а перекинувся на язичників.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ігнатій, Любомир, Гнат, Омельян, Афанасій, Кузьма, Ян, Степан, Емілій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день рейнджерів

День працівників торгівлі України

День африканської жінки

День казначейства в Польщі

День батька в Домініканській Республіці

День прапора на Гаваях (США)

Національний день посадки дерев в Австралії

День безпородної собаки

781 — вперше було зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії

904 — араби захопили Салоніки, друге найбільше місто Візантійської імперії

1423 — Столітня війна: Битва при Кравані — французька армія програла англійцям на березі річки Йонна

1431 — битва на переправі під Луцьком, з якої почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла та короля Польського Владислава-Ягайла

1498 — експедиція Христофора Колумба відкрила острів Тринідад

1547 — шотландські роялісти захопили та відіслали на французькі галери Джона Нокса, лідера лютеранської реформації в Шотландії

1667 — укладання Бредського миру, яким завершилась другу англо-голландську війну. За Королівством Англія закріпились голландські колонії у Північній Америці

1751 — пожежа в Стокгольмі, через яку було знищено близько тисячі будинків

1919 — Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ

1837 — було закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету

1919 — у Німеччині ухвалили Веймарську конституцію, тож країна стала республікою

1924 — польський уряд прийняв рішення заборонити українську мову у державних та самоуправних установах Західної України

1941 — Кость Паньківський став головою Генерального секретаріату Української Національної Ради

1956 — ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР, стартувало будівництво "хрущовок"

1971 — вперше людина прокаталась по Місяцю на спецмодулі Lunar Rover Vehicle

1975 — У Гельсінкі розпочалась Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, на якій ухвалили Заключний акт, що містить розділ про права людини

1988 — у Бердянську, Запорізької області розпочався найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль "РОК-ПОП-ШОУ'88", на якому музиканти з усієї України виступали цілий тиждень

1991 — СРСР та США погодили Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ

1994 — Сергій Бубка зумів встановити світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,14 м)

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ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ

1598 — Алессандро Альгарді, видатний італійський скульптор, один з найталановитіших представників бароко

1752 — Габрієль Крамер, швейцарський математик, один з засновників лінійної алгебри

1866 — Діонісій Дорожинський, український церковний діяч та теолог

1901 — Жан Дюбюффе, французький художник та скульптор

1914 — Луї де Фюнес, французький актор (Фантомас, серія фільмів про жандармів)

1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна (Доктор Живаго)

1962 — Веслі Снайпс, американський актор (Блейд)

1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька попспівачка

1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, яка створила неймовірний всесвіт Гаррі Поттера​

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо верхівки у берези пожовтіли, то осінь буде ранньою;

Якщо у цей день спекотно, то грудень буде морозним;

Якщо дощова погода, то такою буде й осінь;

Якщо найпізніші груші вже достигли, то останній місяць літа буде дуже теплим;

Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись, кричати та сваритись;

Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;

Не можна виходити з дому до світанку;

Не можна давати у борг;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна тримати поламані речі;

Не можна вишивати та шити.

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