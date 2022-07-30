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31 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 липня, у світі відзначають День рейнджера, в Україні – День працівників торгівлі, а віряни вшановують пам'ять мученика Омельяна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
31 липня в православній церкві вшановують пам'ять мучеників Якинта і Еміліяна (Омельяна). Останній продовжував проповідати навіть у часи гоніння християн. Дійшло до того, що якось Еміліан пробрався у язичницький притулок та знищив там всі статуї і вівтарі. Врешті його упіймали, побили та засудили до спалення. Але у момент вогонь не зачепив Еміліана, а перекинувся на язичників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 31 липня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Ігнатій, Любомир, Гнат, Омельян, Афанасій, Кузьма, Ян, Степан, Емілій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день рейнджерів
- День працівників торгівлі України
- День африканської жінки
- День казначейства в Польщі
- День батька в Домініканській Республіці
- День прапора на Гаваях (США)
- Національний день посадки дерев в Австралії
- День безпородної собаки
- 781 — вперше було зареєстровано виверження гори Фудзі в Японії
- 904 — араби захопили Салоніки, друге найбільше місто Візантійської імперії
- 1423 — Столітня війна: Битва при Кравані — французька армія програла англійцям на березі річки Йонна
- 1431 — битва на переправі під Луцьком, з якої почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла та короля Польського Владислава-Ягайла
- 1498 — експедиція Христофора Колумба відкрила острів Тринідад
- 1547 — шотландські роялісти захопили та відіслали на французькі галери Джона Нокса, лідера лютеранської реформації в Шотландії
- 1667 — укладання Бредського миру, яким завершилась другу англо-голландську війну. За Королівством Англія закріпились голландські колонії у Північній Америці
- 1751 — пожежа в Стокгольмі, через яку було знищено близько тисячі будинків
- 1919 — Армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ
- 1837 — було закладено будинок (Червоний корпус) Київського університету
- 1919 — у Німеччині ухвалили Веймарську конституцію, тож країна стала республікою
- 1924 — польський уряд прийняв рішення заборонити українську мову у державних та самоуправних установах Західної України
- 1941 — Кость Паньківський став головою Генерального секретаріату Української Національної Ради
- 1956 — ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР, стартувало будівництво "хрущовок"
- 1971 — вперше людина прокаталась по Місяцю на спецмодулі Lunar Rover Vehicle
- 1975 — У Гельсінкі розпочалась Нарада з безпеки та співробітництва в Європі, на якій ухвалили Заключний акт, що містить розділ про права людини
- 1988 — у Бердянську, Запорізької області розпочався найтриваліший в історії СРСР рок-фестиваль "РОК-ПОП-ШОУ'88", на якому музиканти з усієї України виступали цілий тиждень
- 1991 — СРСР та США погодили Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь СТАРТ
- 1994 — Сергій Бубка зумів встановити світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,14 м)
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ЛИПНЯ
- 1598 — Алессандро Альгарді, видатний італійський скульптор, один з найталановитіших представників бароко
- 1752 — Габрієль Крамер, швейцарський математик, один з засновників лінійної алгебри
- 1866 — Діонісій Дорожинський, український церковний діяч та теолог
- 1901 — Жан Дюбюффе, французький художник та скульптор
- 1914 — Луї де Фюнес, французький актор (Фантомас, серія фільмів про жандармів)
- 1944 — Джеральдіна Чаплін, американська кіноактриса, донька Чарлі Чапліна (Доктор Живаго)
- 1962 — Веслі Снайпс, американський актор (Блейд)
- 1964 — Сі Сі Кетч (Кароліна Мюллер), німецька попспівачка
- 1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, яка створила неймовірний всесвіт Гаррі Поттера
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо верхівки у берези пожовтіли, то осінь буде ранньою;
- Якщо у цей день спекотно, то грудень буде морозним;
- Якщо дощова погода, то такою буде й осінь;
- Якщо найпізніші груші вже достигли, то останній місяць літа буде дуже теплим;
- Якщо птахи літають низько над землею, то варто чекати на негоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись, кричати та сваритись;
- Не можна вживати спиртне та шкідливу їжу;
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна давати у борг;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна тримати поламані речі;
- Не можна вишивати та шити.
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