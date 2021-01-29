30 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Антонія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 30 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Антонія Великого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1901 — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита.

1902 — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії.

1911 — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе.

1915 — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни.

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію.

1930 — здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери.

1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".

1932 — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон".

1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер.

1934 — у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" вперше в світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули.

1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті.

1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).

1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД.

2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом.

2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.

2015 — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 СІЧНЯ

1900 — Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження.

1904 — Алексенко Іван Никанорович, український радянський інженер-конструктор танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паротягобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24.

1904 — Антон Комар, фізик.

1912 — Барбара Такман, американський історик, письменник, журналіст, найбільше відома за книгою "Серпневі гармати".

1923 — Леонід Гайдай, радянський кінорежисер українського походження.

1925 — Дуглас Енгельбарт, один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп'ютерного маніпулятора — миші.

1930 — Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.

1937 — Ванесса Редґрейв, британська актриса, лауреат премії Оскар.

1951 — Філ Коллінз, англійський співак, актор.

1956 — Федір Шпиг, український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України.

Ванесса Редґрейв

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.

Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.

Сонце тільки опівдні з'явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.

Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.

У місяці роги круглі – до ясної і морозної погоди.

Ясний і тихий день – до морозу.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено готувати і вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю. В іншому випадку можна заробити захворювання шлунково-кишкового тракту.

Щоб не підірвати здоров'я в цілому, не рекомендується сильно напружуватися: підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.

Не варто у цей день вишивати, шити, в'язати і взагалі торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.

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