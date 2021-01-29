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30 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 січня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Антонія Великого. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 30 січня віряни вшановують пам'ять Преподобного Антонія Великого.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1901 — інтронізація Шептицького на Галицького митрополита.
- 1902 — Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії.
- 1911 — внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе.
- 1915 — атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни.
- 1918 — Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію.
- 1930 — здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери.
- 1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".
- 1932 — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон".
- 1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер.
- 1934 — у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" вперше в світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули.
- 1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті.
- 1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).
- 1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД.
- 2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом.
- 2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.
- 2015 — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.
ХТО НАРОДИВСЯ 30 СІЧНЯ
- 1900 — Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження.
- 1904 — Алексенко Іван Никанорович, український радянський інженер-конструктор танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паротягобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24.
- 1904 — Антон Комар, фізик.
- 1912 — Барбара Такман, американський історик, письменник, журналіст, найбільше відома за книгою "Серпневі гармати".
- 1923 — Леонід Гайдай, радянський кінорежисер українського походження.
- 1925 — Дуглас Енгельбарт, один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп'ютерного маніпулятора — миші.
- 1930 — Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.
- 1937 — Ванесса Редґрейв, британська актриса, лауреат премії Оскар.
- 1951 — Філ Коллінз, англійський співак, актор.
- 1956 — Федір Шпиг, український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України.
Ванесса Редґрейв
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.
- Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
- Сонце тільки опівдні з'явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.
- Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.
- У місяці роги круглі – до ясної і морозної погоди.
- Ясний і тихий день – до морозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено готувати і вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю. В іншому випадку можна заробити захворювання шлунково-кишкового тракту.
- Щоб не підірвати здоров'я в цілому, не рекомендується сильно напружуватися: підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.
- Не варто у цей день вишивати, шити, в'язати і взагалі торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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