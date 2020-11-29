Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

30 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 2
30 листопада – понеділок - фото 1
30 листопада – понеділок

Сьогодні, 30 листопада, у світі відзначають Міжнародний день сексу, а віряни вшановують пам'ять Святителя Григорія чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святителя Григорія чудотворця. Він також відомий як Григорій Неокесарійський. Святий Григорій був ранньо-християнським святим, єпископом Нової Кесарії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Григорія, Лазаря, Михаїла, Никона, Сергія, а також Андрія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

30 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день захисту інформації
  • Міжнародний день сексу
  • Міжнародний день спідниці
  • 1432 – під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбив поляків біля Копистерина, поблизу Морахви.
  • 1763 – Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.
  • 1786 – указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.
  • 1854 – Віце-король Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеру Фердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.
  • Одеський маяк на поштівці кінця 1890-х рр.
  • 1867 – розпочав роботу Одеський маяк – перший електричний маяк на теренах Російської імперії.
  • 1886 – у паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбулось перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах.
  • 1918 – Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов'язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.
  • 1922 – у віці 78 років востаннє вийшла на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар.
  • 1922 – утворено Чеченську автономну область у складі Російської СФРР.
  • 1936 – пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.
  • 1939 – провокацією на кордоні та подальшим нападом СРСР на Фінляндію почалась радянсько-фінська війна ("Зимова війна").
  • 1954 – у містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр – 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.
  • 1968 – у Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.
  • 1973 – XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.
  • 1982 – Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою ''Thriller''.
  • 1996 – створено Державну митну службу України.
  • 1998 – 32-річний Любко Георгієвскі, зайнявши крісло глави уряду Македонії, став наймолодшим прем'єр-міністром у світі.
  • 2002 – засновано Київську незалежну медіа-профспілку.
  • 2006 – офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації "Microsoft".
  • 2013 – відбувся незаконний силовий розгін "Беркутом" Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту.

ХТО НАРОДИВСЯ 30 ЛИСТОПАДА

  • 1466 – Андреа Доріа, генуезький адмірал і державний діяч.
  • 1508 – Андреа Палладіо, засновник архітектури класицизму і, ймовірно, найвпливовіший архітектор в історії західної цивілізації.
  • 1591 – Святий Анджей Бобола, польський єзуїт та мандрівний апостол долині Прип'яті.
  • 1667 – Джонатан Свіфт, англійський письменник ірландського походження.
  • 1670 – Джон Толанд, ірландський філософ.
  • 1756 – Ернст Хладні, німецький фізик, основоположник експериментальної акустики.
  • 1810 – Олівер Фішер Вінчестер, американський винахідник і виробник стрілецької зброї.
  • 1817 – Теодор Моммзен, видатний німецький історик, філолог, юрист. Лавреат Нобелівської премії з літератури за 1902.
  • 1825 – Вільям-Адольф Бугро, французький живописець, представник академізму.
  • 1835 – Марк Твен (Семюел Ленґгорн Клеменс), американський письменник.
  • 1848 – Вільгельм Котарбінський, видатний український художник, яскравий представник академізму та символізму в живописі, працював над розписами Володимирського собору.
  • 1874 – Вінстон Черчилль, британський політичний діяч, прем'єр-міністр країни (1940–1945, 1951–1955 рр.), один з лідерів антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, лавреат Нобелівської премії в галузі літератури (1953), перший почесний громадянин США.
  • 1889 – Едгар Дуглас Едріан, британський фізіолог, лавреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
  • 1906 – Джон Діксон Карр, англійський письменник, автор детективних романів.
  • 1926 – Шаллі Ендрю Віктор, британський біохімік, лавреат Нобелівської премії з фізіології та медицини.
  • 1934 – Раїса Іванченко, українська письменниця та історик.
  • 1937 – Рідлі Скотт, британський кінорежисер (Червоний дракон, Ганнібал, Гладіатор, Тельма і Луїза, Чорний дощ, Чужий, 1492: Завоювання раю).
  • 1945 – Роджер Гловер, бас-гітарист англійського рок-гурту «Deep Purple».
  • – Анатолій Кущ, український скульптор, народний художник України, автор Монументу Незалежності в Києві.
  • 1949 – Ярослав Стельмах, український драматург.
  • 1951 – Назарій Яремчук, український співак, народний артист України.
  • 1952 – Борисова Ірина Анатоліївна, українсько-американська театральна художниця і аніматорка. Дружина майстра спецефектів, лауреата технічного "Оскара" за фільм "Хижак" (Predator, 1987) Євгена Мамута.
  • 1955 – Біллі Айдол (Вільям Майкл Альберт Броуд), британський рок-музикант, співак.
  • 1960 – Гарі Лінекер, англійський футболіст, найкращий бомбардир фіналу Чемпіонату світу з футболу (1986).
  • 1965 – Бен Стіллер, американський кіноактор та режисер ("Кабельник", "Знайомство з Факерами", "Дюплекс").
  • 1980 – Владислав Попович, громадсько-політичний діяч, політв'язень режиму Януковича, військовослужбовець, видавець.
  • 1985 – Тарас Шелестюк, український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Гарна погода 30 листопада віщує не сурову зиму, і навпаки
  • Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало
  • Темний лід на річці віщує хороший врожай
  • Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку
  • Мороз 30 листопада віщує холодну зиму
  • Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою
  • Місяць знаходиться у світлому колі – погода зміниться
  • Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим
  • Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу
30 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 436378

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня сваритися з рідними та близькими.
  • Не гоже нині витрачати гроші, аби не залишитися з порожнім гаманцем на Новий рік.
  • Не можна цього дня байдикувати. Предки вірили, що лежебокам зима буде важкою.
  • Не слід зловживати алкоголем і переїдати цього дня!

Читайте також: Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
  • 19 листопада, 11:23
  • 414
5 речей, які має взяти чоловік на перше побачення
  • 18 листопада, 20:36
  • 218
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2680601
Загрузка...
Новини