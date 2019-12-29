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30 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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30 грудня – понеділок

Сьогодні, 30 грудня, віряни вшановують пам'ять Пророка Даниїла, у США святкують День бекону. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Пророка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Данило, Денис, Сергій, Олександр, Петро, Микола, Іван та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1616 — Вийшов з друку "Часослов" — перша друкована книга в Києві.
  • 1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.
  • 1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (близько 177.5 км/год).
  • 1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.
  • 1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамвая побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.
  • 1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу — припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.
  • 1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця".
  • 1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.
  • 1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.
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ХТО НАРОДИВСЯ 30 ГРУДНЯ

  • 1678 — Вільям Крофт, англійський композитор
  • 1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник
  • 1865 — Редьярд Кіплінг (Rudyard Kipling), англійський письменник
  • 1869 — Стівен Лікок (Stephen Leacock), канадський письменник і економіст
  • 1888 — Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст
  • 1906 — Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч
  • 1912 — Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.
  • 1942 — Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист, історик
  • 1946 — Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор
  • 1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.
  • 1975 — Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів. Один з найбагатших спортсменів світу.
  • 1983 — Вова зі Львова, популярний репер
  • 1984 — Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон НБА.
  • 1995 — Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якою буде погода на Данила, таким же буде травень;
  • Якщо почалась заметіль, то новий рік буде врожайним;
  • Якщо на деревах видніється іній, то на Святки буде тепло;
  • Сни на 30 грудня вважаються віщими.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятися та сваритися;
  • Не можна встрягати у суперечки, які можуть закінчитись конфліктом;
  • Не можна займатись хатніми справами;
  • Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;
  • Не можна брати до рук гострі предмети.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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