30 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 грудня, віряни вшановують пам'ять Пророка Даниїла, у США святкують День бекону. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Пророка Даниїла і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 30 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Данило, Денис, Сергій, Олександр, Петро, Микола, Іван та Михайло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1616 — Вийшов з друку "Часослов" — перша друкована книга в Києві.

1853 — США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико.

1905 — Француз Віктор Емері на автомобілі "Darracq" з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд — поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (близько 177.5 км/год).

1927 — В Токіо між районами Уено і Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен.

1978 — в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамвая побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова.

1981 — Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу — припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу.

1992 — у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета "Кримська світлиця".

1993 — Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини.

1999 — Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними.

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ХТО НАРОДИВСЯ 30 ГРУДНЯ

1678 — Вільям Крофт, англійський композитор

1819 — Теодор Фонтане, німецький письменник

1865 — Редьярд Кіплінг (Rudyard Kipling), англійський письменник

1869 — Стівен Лікок (Stephen Leacock), канадський письменник і економіст

1888 — Еугеніуш Квятковський, польський політик і економіст

1906 — Святослав Гординський, український художник, графік, поет, мистецтвознавець, журналіст, громадський діяч

1912 — Андрій Сова, український актор, гуморист, майстер художнього слова.

1942 — Володимир Буковський, радянський дисидент, правозахисник, письменник, публіцист, історик

1946 — Патті Сміт, американська співачка, автор текстів, композитор

1974 — Ірма Вітовська, українська акторка театру та кіно.

1975 — Тайґер Вудс, легенда світового гольфу, переможець понад 100 турнірів. Один з найбагатших спортсменів світу.

1983 — Вова зі Львова, популярний репер

1984 — Леброн Джеймс, один з найвідоміших баскетболістів світу. Триразовий чемпіон НБА.

1995 — Кім Те Хьон, південнокорейський співак, також відомий як V.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода на Данила, таким же буде травень;

Якщо почалась заметіль, то новий рік буде врожайним;

Якщо на деревах видніється іній, то на Святки буде тепло;

Сни на 30 грудня вважаються віщими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятися та сваритися;

Не можна встрягати у суперечки, які можуть закінчитись конфліктом;

Не можна займатись хатніми справами;

Не можна вживати спиртне та піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна брати до рук гострі предмети.

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