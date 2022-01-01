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3 в 1: як виглядає суміш мотоцикла Harley-Davidson, трицикла і будинку на колесах

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KennyBilt - фото 1
KennyBilt / autoevolution

Американський музей Wheels Through Time розповів про незвичайний експонат під назвою KennyBilt. Зовні він нагадує суміш мотоцикла Harley-Davidson, трицикла, тягача та будинку на колесах.

Загалом у цієї унікальної розробки налічується дев'ять коліс. Відвідувачі музею зможуть побачити KennyBilt у квітні наступного року, коли він знову відкриється для публіки, пише autoevolution.

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KennyBilt є проєктом жителя Монтани Кенні Кілпатріка, який витратив на розробку та будівництво цього будинку на колесах майже десять років – він був повністю готовий у 1989 році. Робота над проєктом розпочалася лише після того, як Кілпатрік отримав дозвіл та фінансову підтримку компанії Harley-Davidson. Йому дозволили використовувати фірмові колірні схеми та логотип, а також безкоштовно надали необхідні запчастини, включаючи двигун. Маса KennyBilt – 1,8 тонни.

3 в 1: як виглядає суміш мотоцикла Harley-Davidson, трицикла і будинку на колесах - фото 490375

3 в 1: як виглядає суміш мотоцикла Harley-Davidson, трицикла і будинку на колесах - фото 490376

Фото autoevolution

Засновник музею Wheels Through Time Дейл Волкслер виявив KennyBilt покинутим, що простояв без руху 10 років. Після смерті Кілпатріка його вдова звернулася до музею із пропозицією забрати KennyBilt.

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