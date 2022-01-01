3 в 1: як виглядає суміш мотоцикла Harley-Davidson, трицикла і будинку на колесах

Американський музей Wheels Through Time розповів про незвичайний експонат під назвою KennyBilt. Зовні він нагадує суміш мотоцикла Harley-Davidson, трицикла, тягача та будинку на колесах.

Загалом у цієї унікальної розробки налічується дев'ять коліс. Відвідувачі музею зможуть побачити KennyBilt у квітні наступного року, коли він знову відкриється для публіки, пише autoevolution.

Це цікаво: Віртуоз за кермом: дивіться, як водію вдалося оминути падаюче дерево

KennyBilt є проєктом жителя Монтани Кенні Кілпатріка, який витратив на розробку та будівництво цього будинку на колесах майже десять років – він був повністю готовий у 1989 році. Робота над проєктом розпочалася лише після того, як Кілпатрік отримав дозвіл та фінансову підтримку компанії Harley-Davidson. Йому дозволили використовувати фірмові колірні схеми та логотип, а також безкоштовно надали необхідні запчастини, включаючи двигун. Маса KennyBilt – 1,8 тонни.

Фото autoevolution

Засновник музею Wheels Through Time Дейл Волкслер виявив KennyBilt покинутим, що простояв без руху 10 років. Після смерті Кілпатріка його вдова звернулася до музею із пропозицією забрати KennyBilt.

І ще: Три речі, які категорично не можна залишати в машині взимку