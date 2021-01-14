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3-річна донька Серени Вільямс уже сама грає у теніс: миле фото

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Донька Серени Вільямс зіграла у теніс - фото 1
Донька Серени Вільямс зіграла у теніс

Американська тенісистка Серена Вільямс, чотириразова олімпійська чемпіонка, поділилася в інстаграмі фото своєї 3-річної доньки Олімпії. На знімку дівчинка грає у теніс і вже цілком впевнено тримає ракетку. Ця світлина зворушує.

Здається, маленькій Олімпії й правда подобається великий теніс, тож цілком можливо, вона піде по стопах своєї мами Серени та її старшої сестри Вінус Вільямс.

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У вересні 2020 року чоловік Серени, інвестор Алексіс Оганян, разом з дочкою Олімпією вболівали за маму на Відкритому чемпіонаті США.

"Сподіваюся, вона бачила, як боролася її мама", – сказала Серена після перемоги над тенісисткою Слоан Стівенс.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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