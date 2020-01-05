3 неочевидні продукти, які можуть стати причиною набору ваги

Люди, які бажають скинути зайву вагу, люблять дотримуватися всіляких "дієт": від низьковуглеводних і безвуглеводних до знежирених. І найчастіше ці дієти не працюють. І на це можуть впливати певні продукти, які залишаються у їхньому раціоні.

Навіть коли людина втрачає кілька кілограмів, вага повертається знову. Практика показує, що схуднення – це довгострокова програма правильного, здорового харчування. Перегляньте своє меню, і якщо у ньому є ці 3 продукти, намагайтеся їсти їх якомога рідше – вони непрямим чином сприяють збільшенню ваги.

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Ріпакова олія

Ріпак – "диявол" продуктів, з яких роблять олії. Це "маргарин" минулих років.

"Ця олія коагулюється в крові і шлунково-кишковому тракті, і не має значення, органічна вона або холодного віджиму. Ріпакова олія призводить до збільшення ваги, погано впливає на пам'ять, а деякі дослідження її пов'язують зі збільшеним ризиком деменції", – розповідають експерти.

Штучні підсолоджувачі

Штучні підсолоджувачі, наприклад, аспартам і сукралоза не так нешкідливі, як здається. Вони в сотні разів солодші за цукор, і змушують тіло думати, що ви їсте цукор. У результаті ви хочете ще більше цукру. Це провокує гострі напади голоду. Якщо ви намагаєтеся скинути вагу, останнє, що вам потрібно, це постійно бути голодними.

Штучні підсолоджувачі можуть стати причиною постійного голоду

Глутамат натрію

Як приправа, в якій немає калорій може призвести до збільшення ваги? Глутамат натрію "псує" ваші смакові рецептори. Він надмірно їх стимулює, тому ви жадаєте все більше і більше. При цьому, коли ви їсте органічну їжу, яка не завантажена цією добавкою, вона буде здаватися позбавленою смаку.

Бережіть себе та не забувайте повністю переглянути свій раціон, аби отримати максимум користі від того, що ви їсте!

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