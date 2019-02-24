3 найкращі фільми для підлітків: дружба і перше кохання

Романтичні комедійні фільми для підлітків допомагають повірити у себе та покращують настрій. До вашої уваги найкращі стрічки про дружбу і перше кохання, які варто подивитися.

Проблеми у школі, непорозуміння з батьками, пошук першого кохання, зрада друзів – те, що завжди цікавить підлітків. Вони вже не маленькі діти, яких цікавлять тільки іграшки. У старших школярів з'являються серйозні проблеми та життєві випробування.

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Ось найкращі підліткові фільми про стосунки, дружбу та самовдосконалення:

Простачка/The DUFF

Простушка/The DUFF

Про що:

Ні для кого не секрет, що у старшій школі на учнів часто вішають "ярлики". Старшокласниця Б'янка навіть не здогадувалася, що для своїх подруг вона лише "товста негарна подружка", на чиєму фоні вони виглядають крутішими. Про це Б'янка дізнається від найпопулярнішого хлопця в школі – Уеслі Раша. Тоді вона вирішує позбутися цього "ярлика" будь-якою ціною.

Чому варто дивитися:

Цікава комедія, яка показує, як справитися з насмішками крутих. Та й історії про перевтілення дуже мотивують.

Ангус, стрінги і поцілунки взасос/Angus, Thongs and Perfect Snogging

Ангус, стрінги і поцілунки взасос/Angus, Thongs and Perfect Snogging

Про що:

Чотирнадцятилітня Джорджія – звичайний закомплексований підліток. Як і всі дівчата, вона мріє бути красунею, мати вірних подруг і бойфренда. В школі вона зустрічає хлопця мрії – красунчика-музиканта і старається привернути його увагу до себе. Та чи вдасться це їй?

Чому варто дивитися:

Дуже хороше кіно-мотиватор для тих, хто має комплекси. Він показує, що внутрішня краса важливіша, ніж зовнішність. Крім того, у фільмі є над чим посміятися.

Будка поцілунків/The Kissing Booth

Кабінка для поцілунків/The Kissing Booth

Про що:

Старшокласниця Еллі геть не схожа на своїх ровесниць. Вона спортивна, жвава, задирлива і зовсім не цікавиться дівчачими штучками. Еллі подобається багатьом хлопцям, та ще не знайшла "того самого". Врешті вона розуміє, що закохана у Ноа – старшого брата свого друга дитинства Лі. Але почуття дівчини суперечать правилам дружби, які вони з Лі склали в дитинстві.

Чому варто дивитися:

Цей фільм – одна з найгарячіших підліткових кінострічок. Життєві шкільні ситуації та розповіді про перше кохання і вірну дружбу будуть цікаві дівчатам 12-17 років.

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Автор: Оксана ДМИТРЕНКО