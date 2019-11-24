3 фактори, які впливають на користь прийому гарячої ванни

Прийняти ванну після довгого робочого дня – мабуть, це святе. Але в деяких випадках це приємне заняття може бути небезпечним для вашого здоров'я. Чому ж не слід зловживати цим процесом?

Гаряча ванна може бути корисною, якщо у вас немає жодних протипоказань. Утім, якщо ви повністю здорові, цей процес може дещо нашкодити організму, якщо...

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Занадто багато часу

Саме в часі криється одна з головних небезпек гарячої ванни. Якщо ви довго в ній перебуваєте, якщо ви миєтеся занадто часто, то це може порушити природну мікрофлору та баланс. Вода може змити зі шкіри всі корисні мікроби, які захищають організм від інфекцій. До того ж змивається природний шкірний жир, який забезпечує м'якість і захист. У результаті шкіра стає сухою, зморшкуватою, подразненою. Екземи – теж часте явище після гарячих ванн. Максимум, скільки можна проводити в воді часу, – 20 хвилин.

Головне – не зловживати з часом

Небезпечні мийні засоби

Дуже часто миття в гарячій ванні супроводжується використанням всіляких мийних засобів – мило, антибактеріальні гелі, скраби, пінки. Виробники намагаються нібито зробити нас красивішими, але насправді лікарі запевняють, що кількість таких засобів треба обмежити. Саме ця небезпека часто залишається поза увагою. Річ у тім, що такі засоби порушують природний імунітет шкіри і стають причиною розвитку акне, екземи й інших шкірних патологій. До того ж в антибактеріальному милі є компоненти, здатні знищувати абсолютно всіх мікробів, в тому числі і корисних. Пересушування шкіри, ранки й інфекційні ураження – ось ще одна небезпека, яка може очікувати в гарячій ванні при використанні таких засобів.

Губка для ванни

Ну що в ній такого, всі ж користуються – здивуєтеся ви. Губка дійсно використовується для очищення шкіри – від бруду, мертвих частинок шкіри. Але всі вони, як би це прикро не звучало, залишаються в порах губки, та на її поверхні. А потім ви знову використовуєте її, разом з усіма бактеріями, які раніше зібрали зі шкіри. Якщо враховувати тепле вологе середовище, яке зазвичай у гарячій ванні і спостерігається, то отримаєте ідеальний "будинок" для розмноження бактерій. І це буде ваша губка. Якщо не можете обійтися без цього помічника, то краще частіше міняйте її – не рідше разу на два місяці.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте, що гаряча ванна принесе вам користь, якщо цим процесом не зловживати. Так, до слова, ви ще й зекономите на рахунку за гарячу воду ;)

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