2POPODCAST: Потап і Позитив запустили спільне шоу (перший випуск)

Популярні українські репер і продюсер Потап та співак Позитив (Олексій Завгородній) запустили спільний проєкт 2POPODCAST, де зірки на камеру розмірковують на найрізноманітніші теми. Перший його випуск вже вийшов на офіційному каналі у YouTube.

Олексій Потапенко і Олексій Завгородній створили проєкт в digital-форматі. У ньому артисти обговорюють актуальні теми через призму шоу-бізнесу.

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Зірки відзначили, що друзі давно просили винести їхні розмови на публіку. Шоу виходитиме щосереди. У ньому співаки будуть обговорювати питання загального інтересу, спілкуватися з представниками шоу-бізнесу, і "просто класно проводити час разом".

У першому випуску Потап і Позитив обговорили, що робити на карантині і поспілкувалися з MONATIKом.

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