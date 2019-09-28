29 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 вересня, віряни вшановують пам'ять мучениці Людмили. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка за дотримання традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 29 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день серця

День архангела Михаїла в Ірландії

День винахідника в Аргентині

День конституції Брунею

1515 – підписано "вічний мир" між Францією та Швейцарією.

1739 – укладено Белградський договір між Османською та Російською імперіями, за яким остання отримала фортецю Азов у гирлі Дону.

1789 – Конгрес США проголосував за створення американської армії.

1829 – після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліційне розслідувальне управління.

1897 – у театрі "Олімпо", що в Буенос-Айресі, на прем'єрі вистави "Креольський суд" було вперше виконано танго .

. 1926 – Києво-Печерська лавра проголошена музеєм.

1941 – початок масових убивств у Бабиному Яру.

1954 – Засновано Європейську організацію з ядерних досліджень.

2003 – Росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Коса Тузла.

ХТО НАРОДИВСЯ 29 ВЕРЕСНЯ

1511 – Мігель Сервет, іспанський теолог-антитринітарій, лікар і науковець.

1518 – Тінторетто, італійський художник, представник пізнього венеціанського Відродження і маньєризму.

1547 – Мігель де Сервантес, іспанський новеліст, драматург і поет, класик світової літератури.

1571 – Мікеланджело да Караваджо, італійський живописець періоду раннього бароко, засновник європейського реалістичного живопису XVII століття.

1703 – Франсуа Буше, французький художник і гравер доби рококо.

1747 – Юзеф Вибіцький, польський письменник і політик.

1758 – Гораціо Нельсон, видатний британський флотоводець, віцеадмірал, барон.

1765 – Карл Людвіг Гардінг, німецький астроном, який відкрив астероїд Юнона.

1804 – Чайковський Михайло Станіславович, польський та український політичний діяч, письменник.

1810 – Елізабет Гаскелл, англійська письменниця вікторіанської епохи.

1844 – Осип Барвінський, український (галицький) письменник, греко-католицький священник.

1845 – Іван Карпович Тобілевич (Карпенко-Карий), драматург, один з корифеїв українського театру.

1852 – Луї-Алексис Бернтрен, французький, турецький, іспанський віцеконсул в Криму, письменник.

1864 – Мігель де Унамуно, іспанський філософ, письменник, громадський діяч.

1866 – Грушевський Михайло Сергійович, перший президент України (УНР), видатний український історик, політичний діяч, письменник, голова Української Центральної Ради.

1872 – Роздольський Осип Іванович, теолог, класичний філолог і перекладач.

1899 – Ласло Біро, журналіст і винахідник сучасної кулькової ручки.

1900 – Ернульф Тіґерстедт, шведсько-фінський поет, прозаїк, перекладач і журналіст.

1902 – Бурлака Федір Миколайович, український радянський письменник, автор історичних повістей і романів.

1912 – Мікеланджело Антоніоні, італійський кінорежисер, лауреат "Оскара".

1913 – Стенлі Крамер, американський кінорежисер, продюсер.

1916 – Наталка Кандиба, українська акторка, майстер літературного читання і дублювання.

1919 – Іван Хоменко, український поет, член Спілки письменників України.

1923 – Петро Борис, соліст хору "Бурлаки", кобзар.

1933 – Валентин Чернін, український картограф, кандидат географічних наук, доцент географічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка.

1939 – Ільницька Луїза Іванівна, український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець.

1943 – Лех Валенса, польський профспілковий діяч, засновник і глава профспілки, а потім партії "Солідарність", президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру.

1949 – Вайль Петро Львович, журналіст і письменник, головний редактор російської служби Радіо "Свобода".

1951 – Валерій Кривов, український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.

1956 – Олесь Янчук, український режисер, продюсер, сценарист, Народний артист України.

1958 – Анатолій Матвійчук, український співак, автор пісень української традиційної естради.

1959 – Гребенюк Віктор Іванович, український письменник, журналіст.

1969 – Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики.

1976 – Андрій Шевченко, український футболіст.

1981 – Віктор Поляков, український боксер.

1989 – Євген Коноплянка, український футболіст, гравець національної збірної України.

1993 – Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад.

1995 – Руслан Драпалюк, український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м'якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.

Дівчина, народжена в цей день, буде мати незвичайний голос.

Сни, які наснилися 29 вересня, – віщі.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в цей день починати нових справ.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

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