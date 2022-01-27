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28 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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28 січня – п'ятниця - фото 1
28 січня – п'ятниця

Сьогодні, 28 січня, віряни відзначають День преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника. А у світі – Міжнародний день захисту персональних даних та Міжнародний день Лего. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 28 січня, відзначають Павлів день, а ще його називали днем чаклунів. Люди вірили, що чаклуни та чаклунки саме цього дня передавали своє магічне мистецтво учням. А тому слід боятися змов. Для цього потрібно молитися святим заступникам, а щоб не наврочили – постукати по дереву і поплювати через ліве плече.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 28 січня, іменини відзначають власники таких імен: Веніамін, Гавриїл, Герасим, Олена, Іван, Михайло, Павло, Прохор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

28 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 486720

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 98 – римським імператором стає Марк Ульпія Траян
  • 1077 – Папа Римський Григорій VII переміг над німецьким королем і монархом Священної Римської імперії Генріхом IV у конфлікті, що завершився ходінням у Каноссу
  • 1596 – на борту свого корабля від дизентерії помер англійський пірат Френсіс Дрейк
  • 1724 – Указом Петра I засновані Петербурзька академія наук та Петербурзький університет
  • 1725 – у Росії почалася епоха палацових переворотів
  • 1906 – у Санкт-Петербурзі відкрилися жіночі політехнічні курси
  • 1918 – Естонія та Латвія оголошують свою незалежність від Росії
  • 1920 – виставою В. Винниченка Гріх у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка
  • 1990 – у Бухаресті відбулися продемократичні демонстрації з вимогами усунення всіх колишніх комуністів від влади
  • 1992 – національний синьо-жовтий прапор Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією
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1992 – національний синьо-жовтий прапор Верховною Радою України затверджено Державним Прапором України

ХТО НАРОДИВСЯ 28 СІЧНЯ

  • 1457 – Генріх VII, король Англії
  • 1596 – Френсіс Дрейк, англійський пірат, навігатор
  • 1600 – Климент IX, у світі Джуліо Роспіл'єзі, папа римський в 1667-1669
  • 1687 – Ян Гевелій, польський астроном, автор першої карти Місяця
  • 1725 – Петро I Олексійович, російський цар від 1682 року
  • 1797 – Антон Головатий, кошовий отаман Чорноморського козачого війська
  • 1920 – Панас Мирний, український письменник
  • 1939 – Вільям Батлер Йейтс, ірландський поет, драматург, лауреат Нобелівської премії
  • 1951 – Карл Густав Маннергейм, барон, державний та військовий діяч Фінляндії
  • 1951 – Леонід Каденюк, український космонавт
  • 1955 – Ніколя Саркозі, президент Франції
  • 1963 – Сергій Супоня, радянський та російський телеведучий
  • 1968 – Ольга Кабо, актриса театру та кіно
  • 1977 – Грищенко Олексій, живописець та графік
  • 1996 – Йосип Бродський, поет та есеїст, лауреат Нобелівської премії
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Панас Мирний

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Павло день додає, а ночі вкорочує
  • якщо зорі яскраво блищать – бути морозам
  • тьмяні зорі обіцяють потепління
  • зорі в небі мерехтять на завірюху
28 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 490307
Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • не слід цього дня обговорювати чи засуджувати когось
  • у жодному разі не можна грубити старшим цього дня
  • не рекомендується 28 січня залишати на ніч взуття брудним
  • не бажано виходити з дому

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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